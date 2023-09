Martínez Almeida, en Tiempo de Juego: "Madrid tendrá un reconocimiento con Pepe Domingo"

Con el "hola hola", el célebre saludo de Pepe Domingo Castaño al comenzar el Tiempo de Juego de la Cadena COPE, así ha comenzado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, su intervención en el TJ tan especial que está teniendo lugar este domingo, 17 de septiembre, día en el que nos ha dejado la Leyenda de la radio.

"Hola, hola, aunque hoy es el saludo más triste", decía el regidor madrileño que recordaba como su amigo Pepe Domingo Castaño, pese a ser muy gallego y de Padrón, "se sentía también de Madrid, su lugar en el mundo era Madrid".

Por ello, la ciudad de Madrid "tendrá un reconocimiento a Pepe Domingo, porque era gallego y orgulloso de Padrón, pero encontró su lugar en Madrid y Madrid le tiene que tributar su reconocimiento", afirmaba el alcalde Martínez Almeida que no ha detallado si será una calle o cualquier otro tributo.

"Estuve con él este verano en Padrón"

El alcalde madrileño recordaba varios momentos de los muchos que tuvo con Pepe Domingo, ya que eran amigos. "Este verano hice el Camino de Santiago, Pepe lo sabía y me dijo, si pasas por Padrón tienes que venir a Rigal. Me encontré con él allí en agosto, me invitó a comer, me enseñó su plaza. Él estaba a 50 kilómetros, pero vino a verme Padrón", recordaba.

Y recordaba, sobre todo, Martínez Almeidaaquella noche histórica de El Partidazo cuando Pepe presentó su libro "Hasta que se me acaben las palabras" en la que participaron con Julio Iglesias, Del Bosque, la sobrina de Pepe, la actriz Cristina Castaño y el mismo, "estuvimos en antena, con Juanma Castaño, conectamos con Julio glesias, pero lo mejor fue la cena previa que es inolvidable para mí, la cantidad de anécdotas que me llevo".

?? GRACIAS Pepe Domingo por una GRAN NOCHE DE RADIO pic.twitter.com/PpJMCboqgQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 18, 2022





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es conocido que Pepe Domingo gustaba del buen comer y beber y si era con amigos y sus peñas, mejor, "la pregunta", decía el alcalde de Madrid, "no es cuántos bares y restaurantes conoció, sino cuáles no conoció, cada domingo estaba en al Cava Baja", recordaba en Tiempo de Juego tras dar su último adiós a Pepe en la capilla ardiente y un abrazo a su viuda, Tere.