Martínez Almeida, en COPE: "Lo mejor que puede hacer la gente es quedarse en casa y escuchar Tiempo de Juego"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pasado este sábado por los micrófonos de Tiempo de Juego tras el paso del temporal Filomena por la capital que ha dejado más de 30 centímetros de nieve en muchos lugares de la ciudad. Martínez Almeida ha querido repetir a los ciudadanos la importancia de permanecer en sus casas.

“Estoy en casa y me vuelvo para Manuel Becerra. Esperemos que deje de nevar para poner en marcha el operativo y tratar de evitar que toda la nieve se convierta en hielo. He descansado poquito”, explica el alcalde. “Es imprescindible que la gente se quede en casa. He visto mucha gente por las calles, por las calzadas y esto tiene dos problemas: Hay arboles caídos y la nieve se está acumulando en las azoteas y las cornisas y por las calzadas tienen que circular los vehículos de emergencia", asegura.

La situación ha mejorado y lo seguirá haciendo con las horas. “Hemos pasado de alerta roja a naranja porque la previsión es que la nevada va a ser más débil y deja de nevar a partir de las 20:00 horas. Ahí tenemos que ponernos a trabajar porque el principal reto es que esta nieve no se convierta en hielo”.

Otra preocupación es la de la gente que está en la calle: “Para la gente sintecho hemos puesto en marcha la campaña del frio y hemos aumentado las plazas de los albergues. Además, el Samur Social está recorriendo las calles para llevar a la gente a estos refugios”.

Un problema en Madrid es el transporte público. El alcalde explica cómo están estos servicios: “El Metro sigue funcionando, los autobuses no pueden por cómo están las calles. El Metro estará abierto hasta la 1:30-2:00. El Cercanías está en la misma situación que el AVE y es que está suspendido el servicio por la acumulación de nieve. Mañana va a ser muy difícil que funcione el servicio de taxis”.

Además, está el caso de los hospitales. Para Martínez Almeida “es prioritario conseguir que la gente pueda llegar a los hospitales y hemos pedido la ayuda de la UME para que la gente que tenga una urgencia pueda acudir”. “El tema de los colegios evolucionará en función climatológica porque el lunes dicen que va a haber temperaturas de 12 grados bajo cero”.

Por último bromea sobre un año complicado en el consistorio madrileño: “Lo que le pido al 2021 es que vengan LaLiga y la Champions, que no me venga nada más". "Lo mejor que puede hacer la gente es quedarse en casa y escuchar Tiempo de Juego”, finaliza.