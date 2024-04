Marc Gené, sobre el futuro de Carlos Sainz: "Es el piloto más cotizado de la parrilla"

Marc Gené, miembro importante de la escudería en la que corre Carlos Sainz (Ferrari), ha hablado con Carlos Miquel y ha analizado la última hora del piloto madrileño y han repasado el Gran Premio de Japón. "Está en el momento más dulce de su carrera", afirmó Marc. Carlos Sainz ha conseguido un tercer puesto muy meritorio en el circuito de Suzuka y ha vuelto a poner en el foco su futuro cercano. Es importante recordar que Sainz JR se quedará sin equipo a final de esta temporada. "Es el piloto más cotizado de la parrilla", sentenció Marc cuando Carlos Miquel le preguntó sobre las posibles escuderías en las que puede recalar.

