El Manzanares de fútbol sala busca un ala izquierdo en un portal público de empleo por 1500 euros al mes

El equipo de Primera División de fútbol sala de Manzanares, el Quesos El Hidalgo Manzanares, busca un jugador a través del servicio público de empleo de Castilla La Mancha.

Las condiciones son las siguientes: Contrato temporal hasta fin de temporada, prorrogable; incorporación lo antes posible; jornada completa, variable de lunes a domingo y un salario de 1500 €/brutos al mes incluida prorrata paga extra.

Se requiere de buena condición física y se realizará una prueba antes de ingresar en el club. La función será la de jugar en la posición de ala izquierda.

X | @ManzanaresFS Juan Emilio celebra un gol a favor de Quesos El Hidalgo Manzanares

El enlace a la oferta de trabajo se ha hecho viral y son varios los aficionados que han reaccionado con sorpresa y comentan el riesgo al que se expone el club de no ser tomado en serio.

La explicación que hay detrás de esta oferta la da el técnico del equipo, Juanlu Alonso, a través de su red social en X.

"Esto tiene que ver con lo surrealista que es dar de alta a un deportista profesional en la España vaciada. Sólo intentamos que a otro no le suceda lo mismo que con Deivao. Que alguien investigue un poco y se sorprenderá de lo que sucede con la burocracia en este país".

EL 'CASO DEIVAO'

No pocas veces, los equipos de Primera División se han encontrado con farragosos procesos burocráticos cuando han intentado fichar a un jugador extranjero: tránsfers que se retrasan, permisos, etcétera.

El caso al que se refiere el entrenador tiene que ver con el jugador brasileño Deivao, que jugó las dos pasadas temporadas en el Manzanares, procedente del Portimonense de Portugal. Sin embargo, el jugador todavía no ha podido debutar esta temporada por cuestiones burocráticas.

Recientemente, Alonso mostraba públicamente su enfado por este tipo de situaciones: "Mejor me voy a callar para evitar ciertas cosas, pero no puede ser. España es un país de dos velocidades. No puede ser que la misma documentación en otras ciudades tarde 50 días y en Ciudad Real 150. No sé quién es el responsable, pero cuando consigamos resultados, todos vendrán a hacerse fotos y a lucir una sonrisa".

"No sé de quién es culpa, pero un expediente como ese no puede tardar más de 90 días. La realidad es que hay un profesional que no puede ejercer su trabajo", comentaba en noviembre. La situación, semanas después, sigue en el mismo estado.