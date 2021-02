Manolo Vizcaíno, en Tiempo de Juego: "Es indigno lo que están haciendo con mi equipo, una auténtica vergüenza"

El Cádiz ha caído este domingo 4-1 ante la Real Sociedad en un encuentro donde los gaditanos se han podido ver perjudicados por decisiones arbitrales: un penalti por manos de Negredo, expulsión a Marcos Mauro, un penalti no pitado por posible mano de un defensa de la Real Sociedad...

El presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, ha estado este domingo en Tiempo de Juego, al término del encuentro, y ha dejado claro su malestar hacia el colectivo arbitral: "Estoy roto, es indigno lo que están haciendo con mi equipo. Es una auténtica vergüenza lo que están haciendo con nosotros. Si quieren que nos manden a Segunda ya".

����MANOLO VIZCAÍNO, Presidente del @Cadiz_CF, en @tjcope:



��️"Estoy roto. Ya no se qué hacer. Es indigno lo que están haciendo con mi equipo, no hay derecho"



��️"Si nos quieren mandar a 2ª que nos manden ya"



��️"Es una vergüenzaa, una auténtica vergüenzaa contra el @Cadiz_CF". pic.twitter.com/pMIGsuZV8z — Tiempo de Juego (@tjcope) February 7, 2021

Sobre las decisiones del encuentro, Vizcaíno lo que pide es que haya igualdad en todos los campos en cuanto al criterio y eso es lo que pide al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales: "Queremos que la interepretación sea regular y para todos los equipos igual. Si la mano de Negredo es mano, que sea mano en todos los campos. Si sacar el codo no es penalti como hoy, que no lo sea siempre" y añade en referencia también a todas las jugadas polémicas que están sufriendo a lo largo de la temporada: "En todas donde hay criterio, el VAR determina lo contrario a nuestros intereses".

"Es una gota más…tienes que dar la cara a los jugadores, tienes que dar la cara a un entrenador que está pendiente de una sanción por no decir nada. Se supone que la tecnología iba a arreglar esto...", apunta el máximo mandatario del Cádiz.

Paco González preguntó a Vizcaíno por las declaraciones de Gerard Piqué del otro día en relación a los árbitros: "No voy a hablar de lo que digan otros. Se puede insultar y hablar en este país del presidente del gobierno, pero no de los árbitros".

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, está pendiente de una sanción por unas declaraciones en contra de los árbitros, y tras lo dicho en Tiempo de Juego, y ese calificativo de "vergüenza", utilizado al comienzo de la entrevista, Vizcaíno apunta que "si quieren que me sancionen. Me he metido con la tecnología, si no podemos hablar de la tecnología…"

"Desde 2ªB no he dicho nada, pero no puedo más", termina diciendo el presidente del Cádiz que reconoce que "no creo en manos negras ni en enemigos, pero quiero que nos traten justamente".