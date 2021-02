Piqué: ¿Cómo no van a pitar los árbitros a favor del Madrid?

Piqué, en una charla con el 'youtuber' DjMaRiiO, ha repasado la actualidad del Barcelona. El defensa azulgrana, en la entrevista en el canal Post United, ha recordado que "el otro día un exárbitro dijo que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor? Respeto la profesionalidad de los árbitros, pero cuando llega la duda...".



También ha valorado la salida de Luis Suárez del Barcelona. "¿Un regalo? Pregúntaselo al que lo dejó ir. Eso no es culpa mía". "¿Los jugadores mandan? El jugador está ahí para jugar al fútbol. Cuanto menos decida, mejor", ha añadido.



Sobre su relación con el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha afirmado que "hablo con él, pero no de su renovación. La relación con los jugadores del Real Madrid es muy buena. Nos llevamos muy bien. Con Arbeloa son cosas que pasan dentro de la rivalidad. Es una relación correcta".





En una charla con uno de los 'youtubers' más populares del país, el central catalán ha comentado la polémica fuga de 'youtubers' a Andorra. "Hay gente que se siente más cómodo en Andorra y otros que no. Puedes estar de acuerdo o no, pero de ahí a insultar. Tendríamos que cambiar esto. El tema está muy viciado. Cada vez consumo más 'streamers'.