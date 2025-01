Manolo Sanchís desvela una anécdota con Fernando Morientes tras ganar la 'Séptima': "Me la devolvió"

El Real Madrid seguirá una jornada más como líder en Primera División después del pinchazo del Atlético de Madrid (1-1) ante el Villarreal en el encuentro disputado este sábado en el Metropolitano.

VISITA AL COLISTA

El Real Madrid visitó este sábado al colista en Primera División, el Real Valladolid, en un choque que arrancó a las 21:00h en el Estadio José Zorrilla de la capital pucelana.

Para este partido, el Real Madrid salió de inicio contra el Valladolid con un once titular en el que el técnico Carlo Ancelotti optó por colocar a Raúl Asencio en el lateral derecho y a Brahim Díaz como acompañante de Kylian Mbappé y Rodrigo Goes en la delantera ante la ausencia, por sanción, de Vinícius Junior.

A pesar de que Lucas Vázquez estuviera disponible, tras cumplir un partido de sanción en la Liga de Campeones, ‘Carletto’ optó por el canterano, habitual central, en el lateral derecho, debido a los problemas físicos que arrastró durante los últimos días el gallego. Además, Fran García fue titular en el lateral izquierdo en detrimento de Ferland Mendy.

Brahim Díaz salió de inicio para cubrir el hueco de Vinícius, que cumplirá este sábado el segundo de sus dos partidos de suspensión tras su expulsión en Mestalla contra el Valencia.

El once del Real Madrid lo formaron Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Aurelien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

EFE Courtois (Real Madrid) detiene la primera ocasión del Real Valladolid

Por su parte, el entrenador del Real Valladolid, Diego Cocca, ha decidido reforzar la delantera incorporando a Sylla como titular, junto a Marcos André, en busca de más opciones de gol ante el Real Madrid. Además, con respecto al último encuentro ante el Espanyol, apostó por más cambios, como el de David Torres por el ya exjugador blanquivioleta Juma Bah, ya propiedad del Manchester City, en el centro de la defensa, acompañando a Javi Sánchez.

Alineación del Real Valladolid: Hein; Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres, Lucas Rosa; Iván Sánchez, Amallah, Mario Martín, Anuar; Sylla, Marcos André.

DATOS PREVIOS

Nuestro compañero Pedro Martín, especialista en datos de Tiempo de Juego, resaltó los datos previos entre ambos conjunto. 120 partidos de competición oficial entre Valladolid y Madrid:

16 victorias y 117 goles del Valladolid

23 empates

81 victorias y 280 goles del Madrid

14 victorias y 2 empates en los 16 últimos partidos del Madrid ante el Valladolid.

MANOLO SANCHÍS

Para comentar este encuentro en Tiempo de Juego, estuvo el excapitán del Real Madrid Manolo Sanchís, que recordó una anécdota con su excompañero en el equipo blanco, y comentarista también de Tiempo de Juego, Fernando Morientes, tras la conquista de 'La Séptima'.

"Siempre me he puesto en su lugar, primer título del Moro y entiendo que quiera celebrarlo por todo lo alto. Los que llevábamos más años la perspectiva es distinta", señaló primero en relación a la conquista de la Supercopa de España antes de levantar la Champions League ante la Juventus de Turín ya que Morientes lo celebró más que el resto de los compañeros.

imago images/Colorsport El Real Madrid, levantando una de la Champions League

Y más concretamente, tras levantar la Copa de Europa, Sanchís contó que ocurrió lo siguiente con Morientes: "El año de la Séptima, les había dicho, no sé si llevaba 14/15 temporadas sin ganar y él, el primer año, la gana y el primero que vino fue Moro y me dice Manu, esto no es tan díficil. Me la devolvió".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).