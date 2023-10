Manolo Oliveros vuelve a ver a un mal Barcelona: "Sigo viendo el vaso medio vacío"

El Barcelona volvió a pinchar en Liga con un empate en Granada y gracias, ya que empezó perdiendo 2-0 con dos goles de Bryan Zaragoza en la primera parte que complicaron el partido a los azulgranas. Finalmente, los de Xavi pudieron sacar un punto gracias a los tantos de Lamine Yamal y Sergi Roberto. El Barça pudo ganar pero el gol de Joao Félix en el descuento fue anulado por fuera de juego de Ferran Torres, un fuera de juego polémico porque el delantero no alcanzaba la pelota que iba muy alta con el pase de Cancelo y que acababa rematando el portugués al segundo palo.

?? ¡FINAL! El Barça tropieza en Los Cármenes

???? Granada 2 - 2 Barça



Jornada 9 de LaLiga





Lamine Yamal, el goleador más joven de LaLiga

Si el partido dejó alguna buena noticia fue el gol de Lamine Yamal, que se convirtió en el goleador más joven de la historia de LaLiga. Este domingo ante el Granada era el último encuentro en el que el canterano podía batir este récord, y lo consiguió con su gol al filo del descanso y que suponía el 2-1 para el Barcelona. Lamal deja la marca del goleador más joven con 16 años y 87 días. Con este tanto, superaba la marca del futbolista camerunés Fabrice Olinga, que marcó con el Málaga en 2012 con 16 años y 98 días ante el Celta en Balaídos.

El joven internacional español debutó con el primer equipo del Barcelona el pasado 29 de abril en un partido ante el Betis y en la presente temporada ha participado en todos los encuentros de LaLiga EA Sports, cinco de ellos como titular.

Lamine Yamal fue sustituido en el minuto 76 por Oriol Romeu, cambio que sorprendía a los integrantes de Tiempo de Juego. Después de partido, Xavi Hernández confirmaba que el cambio se produjo por molestias del jugador, que este lunes está convocado con la Selección Española para los dos partidos de clasificació para la Eurocopa de 2024.

Esta semana ha sido una de las más importantes para el joven jugador ya que se hizo oficial su renovación hasta el 2026 con el Barcelona.

Lamine Yamal renueva hasta 2026





Xavi ve injusto el empate ante el Granada

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo tras el empate (2-2) firmado este domingo por su equipo ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes que los suyos jugaron “bien” y que merecieron “ganar”. “No ha faltado el último pase, pero las sensaciones son buenas y la pena es que no pudimos ganar. Remontar un 2-0 en el fútbol actual no es fácil”, comentó Xavi en rueda de prensa.



El técnico calificó como positivo que el equipo aún no ha perdido y como negativo que se van dejando “puntos que vamos dejando por el camino. Un error al inicio nos ha perjudicado mucho y desde el 2-0 hemos estado bien. Hemos generado ocasiones como para ganar”, añadió.



“Hicimos un buen partido tras el 2-0 y merecimos la victoria. El punto es insuficiente”, concluyó Xavi. “Hoy hemos jugado bien y hemos merecido ganar. Hemos dominado el partido de cabo a rabo. No nos podemos quedar con el resultado”, agregó el técnico del Barça.

El entrenador del Barcelona en la rueda de prensa previa a la 9ª jornada de LIga



Sobre los dos goles recibidos dijo que “las vigilancias estaban claras” pero que fueron “transiciones rápidas y Bryan Zaragoza le gana la partida a nuestros centrales.



“El primer gol es error nuestro y el segundo acierto del Granada”, sentenció al respecto.



Xavi apuntó que la lesión del francés Jules Kounde “parece que no es grave” y desveló que Yamine Lamal “ha pedido el cambio al notar molestias”.