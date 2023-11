Manolo Oliveros señala la asignatura pendiente del Barcelona tras ganar a la Real: "No enamora"

El Barcelona se impuso en el tiempo de descuento a la Real Sociedad en Anoeta (0-1). Ronald Araujo fue el héroe azulgrana. El central uruguayo marcó el gol de la victoria, que llegó tras un gran centro de Gundogan desde la banda izquierda. El conjunto vasco fue muy superior al equipo dirigido por Xavi Hernández, asedió a Ter Stegen. El portero alemán evitó con grandes paradas la derrota de su equipo.

Xavi, autocrítico con su equipo

Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona, explicó en rueda de prensa que tienen que ser "autocrítcos" tras la victoria (0-1) contra la Real Sociedad. El preparador azulgrana, además, señaló la falta de "intensidad" de su equipo en la rueda de prensa. "Hoy tengo la sensación contraria que la semana pasada. La Real ha merecido más", empezó comentando.

Y agregó: "No hemos puesto intensidad en el primer tiempo. Hay que ser autocríticos. No hemos estado bien, este no es el camino. Juegos contra un señor equipo, nos han apretado muy bien. La salida de pelota es lo que más trabajamos".

Xavi hizo referencia a la "resaca" de la derrota contra el Real Madrid en el Clásico liguero de la última jornada. "Nos ha faltando intensidad a todos y la semana pasada, no. La Real Sociedad ha estado mejor que nosotros. Pero hemos conseguido una victoria importante después del Clásico, que nos ha afectado más de lo normal y de lo que pensábamos", señaló.

"Será un punto de inflexión. El partido debe ser un ejemplo de lo que no podemos hacer. Ganar un partido sin esta bien también es de equipo campeón, de equipo con alma. Nos hemos ido al ataque y ellos han notado también el cansancio", comentó sobre el gol en el tiempo de descuento.



Xavi insistió en el tema del Clásico: "Nos ha afectado. No merecimos esa derrota y hoy no merecíamos la victoria, pero es vital para el futuro de esta competición. Son prtido que la temporada pasada también pasó, que ganamos partidos en circunstancias adversas".



Para concluir, Xavi destacó el partido realizado por Take Kubo. "Ha estado espectacular, es un futbolista de talla mundial. La Real es un equipazo e Imanol es un gran entrenador. Nos llevamos tres puntos de un campo donde ganarán pocos equipos", afirmó sobre el talentoso futbolista japonés.





Alguacil, enfadado y decepcionado por la derrota

Imanol Alguacil mostró un gran enfado tras la derrota frente al FC Barcelona, y recalcó que "se trata de jugar como esta noche, pero también se trata de ganar, y no lo hemos hecho".

"Tenemos que estar muy enfadados con el partido que hemos hecho hoy, no podemos consolarnos solo con ser mejores", subrayó un Alguacil que sacó su faceta más autocrítica en la rueda de prensa.

"Los puntos están volando cuando más méritos está haciendo el equipo para ganar", destacó el entrenador de la Real Sociedad que ya suma tres derrotas ligueras ante, posiblemente, los tres aspirantes al título (Barcelona, Real Madrid y Atlético).

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reacciona durante el partido de la Europa League en Roma.EFE

El gol encajado en el 92 puso de relieve el bajón txuri urdin en los minutos finales del partido, aunque el míster realista centró la mirada en busca de una explicación en el transcurso de todo el encuentro, "no solo los diez minutos finales".

Una derrota que ha afectado especialmente a Alguacil, ya que la ha equiparado con la cosechada en Europa League la pasada temporada ante la Roma.

El análisis de Manolo Oliveros

Manolo Oliveros, narrador de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego, también se mostró crítico con el partido que el conjunto azulgrana hizo contra la Real Sociedad. "Lamentable, penoso...", así calificó el narrador el juego del Barça en el Real Arena.

"El Barcelona ha ganado gracias al carácter de Araújo, que fue el jugador más destacado tras Fermín que destacó en la primera parte", afirma Manolo Oliveros en el vídeo de Tiempo de Análisis.

Y añade como conclusión: "Yo quiero ver al Barcelona que enamora. Es la asignatura pendiente de Xavi Hernández en esta temporada y que no ha aprobado todavía".

