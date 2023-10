Manolo Oliveros da la clave de la victoria del Real Madrid en el Clásico: "Se veía venir"

El Real Madrid logró la victoria ante el Barcelona en el Clásico jugado este sábado en la 11ª jornada de LaLiga. Los blancos se llevaron el partido gracias a dos goles de Bellginham en la segunda parte, que remontaron el tanto de Gundogan nada más empezar. Los azulgranas dominaron claramente la primera parte y en el Madrid no destacó nadie, hasta que tras el descanso, las entradas de Camavinga, Modric y Joselu cambiaron lo visto hasta ese momento y Bellingham volvía a ser el mejor con sus dos goles.

Segundo gol de Bellingham en el ClásicoEFE





Elprimer gol del inglés vino con un disparo lejano que Ter Stegen llegaba a tocar pero no lo suficiente para despejar el balón. Cuando parecía que el partido iba a acabar con reparto de puntos, llegaba un centro de Carvajal desde la derecha, un mal control de Modric dentro del área pero el balón pasaba por encima de Iñigo Martínez y le caía a Bellingham, que llegó desde atrás y marcaba su segundo tanto, culminando la remontada merengue.

¿Se equivocó Xavi en la segunda parte?

Xavi fue uno de los señalados del partido por su planteamiento en la segunda parte, cuando metió a Oriol Romeu por Fermín López. Al técnico catalán le acusan de haber sido demasiado defensivo cuando dominaba el partido en el marcador. Es verdad que finalmente no pudo contar con Pedri y De Jong, claves en el centro del campo de los azulgranas, pero que no se recuperaron de sus lesiones. Además, entraron en la convocatoria Lewandowski, Raphinha y Koundé, que llevaban las últimas semanas de baja. Al fnial Xavi dio entrada a los dos delanteros en la segunda parte, mientras que el central no jugó un minuto.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado que la derrota encajada este sábado por su equipo en el clásico ante el Real Madrid (1-2) fue "injusta", aunque se mostró satisfecho por el juego de los suyos: "este es el camino. Nosotros hemos metido un gol en 60 minutos -de dominio- y ellos dos en los últimos veinte", resumió el técnico.



"Hasta el minuto 60 hemos estado bien, pero puede ser que por la fatiga no hemos estado bien con la presión alta y el Madrid es un buen equipo que tiene sus fortalezas", detalló el Xavi, que sumó la primera derrota de la temporada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La polémica arbitral

Una de las buenas noticias del encuentro fue lo poco que se hablón del árbitro, Gil Manzano, del que se habló los días anteriores. La jugada más polémica fue un posible penalti de Tchouameni sobre Araujo, cuando en un córner el francés agarró en el salto al central azulgrana pero no se pitó nada.La otra jugada de la que se habló en otro posible penalti de Araujo sobre Camavinga, cuando el madridista se metía en el área y Araujo se tiró encima de él bloqueándole la carrera y agarrándole. En esta ocasión, Gil Manzano tampoco pitó nada. Esta victoria supone que el Real Madrid se mantega líder, con cuatro puntos más que el Barcelona. Segundo en la tabla es el sorprendente Girona, que iguala en puntos a los merengues.

Agarrón de Tchouameni sobre Araujo





La ausencia de grandes polémicas viene después de los polémicos vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros y tras toda la polémica que rodeó el Sevilla - Real Madrid, partido que acabó en empate a uno y en el que De Buros Bengoetxea anuló dos goles a los blancos y no pitó un posible penalti de Jesús Navas sobre Vinicius.

El análisis de Manolo Oliveros

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habló en el 'Tiempo de Análisis' de la victoria del Real Madrid en el Estadio Lluis Companys. Oliveros ve clave que el Barcelona en la segunda parte dejó de dominar el partido y cree que se veía que los blancos iban a acabar remontando.