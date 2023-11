Manolo Oliveros avisa a los culés de los partidos que faltan por jugar: "Son un Tourmalet para Xavi"

El Barcelona enfrentó en Vallecas una auténtica prueba psicológica y no la ha podido superar. Un empate (1-1) que deja tocados a los barcelonistas, no solo por el juego de su equipo, que fue bastante pobre, también quedan tocados por la falta de gol y la claridad ofensiva demostrada por el Barcelona. Son tres, los partidos consecutivos en los que el Barça no ha podido llevarse los tres puntos frente al Rayo, aumentando la presión sobre los jugadores culés y en caso de victoria de Girona y Real Madrid, aumentando su distancia con respecto a los primeros puestos. Además, el Barça podría dormir en la cuarta plaza si el Atlético de Madrid consigue la victoria frente al Mallorca.

??? "Insuficiente para nosotros. Tenemos que hacer autocrítica" pic.twitter.com/KzmTIJP8yp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2023

Xavi recuperó a dos jugadores esenciales para el centro del campo. Pedri y De Jong fueron titulares y demostraron estar más que recuperados para la causa, aunque todavía algo faltos de ritmo. Otro que jugó de titular fue Iñaki Peña por la lesión de Ter Stegen durante el parón de selecciones. El guardameta alicantino no pudo demostrar su calidad por falta de ocasiones del Rayo en su sexto partido oficial con el Barcelona.

XAVI VALORA EL PARTIDO DE SU EQUIPO EN VALLECAS

Xavi Hernández discute con el colegiado Munuera Montero durante el partido de LaLiga EA Sports | EFE

El técnico catalán afirmó, en rueda de prensa, que su equipo hizo mejor segunda parte que primera y destacó que deben "cambiar la mentalidad", sobre todo en el inicio de los partidos. Al Barcelona le está costando mucho entrar en las dinámicas de los partidos, lo que provoca que sufran más de la cuenta durante los primeros 45 minutos: "En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente. Desde el primer jugador al último, y yo primero, tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas".

Xavi aseguró que la consecución de la pasada Liga ha provocado un bajón de la mentalidad ganadora y ha querido responsabilizarse de esta situación: "La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia".

Por último, Xavi hizo referencia a uno de los momentos polémicos del partido. En los minutos finales, Raphinha recibió una entrada dentro del área y para el entrenador del Barcelona era bastante evidente: "Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda".

FRENKIE DE JONG TRAS SU TITULARIDAD DESPUÉS DE TRES MESES

Sergio Camello disputa el balón con el Frenkie de Jong | EFE

El centrocampista holandés fue crítico con su juego y el de sus compañeros tras el empate contra el Rayo Vallecano: "Creo que no jugamos bien. No hemos estado al nivel que podemos estar y tenemos que seguir trabajando duro para mejorar. Hay confianza en el equipo, el plan está bien, pero hay que tener constancia porque tenemos muchas lesiones que afectan al equipo. Si seguimos trabajando duro y fuerte, queda temporada para remontar".

También valoró cómo se había visto tras una lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante casi tres meses de competición: "No he estado fino, no me he encontrado bien, pero se trata de trabajar duro en la semana".

El narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado el empate del equipo catalán en Madrid. Ha querido hacer hincapié sobre el calendario que le resta al Barça hasta el parón invernal y sus primeros pensamientos detonan bastante preocupación. El Barcelona se enfrentará en las próximas semanas al Oporto, Atlético de Madrid, Girona y Valencia. También se mostró algo descontento con la actuación de Xavi en el transcurso de los 90 minutos:"no me parece que haya gestionado bien el equipo titular". Por último, Manolo también destacó el gran problema que está teniendo el Barcelona durante este inicio de temporada, el gol.

