La crítica de Manolo Oliveros a Xavi tras el pase del Barcelona a cuartos: "Se debe ser un señor"

El Barcelona ha conseguido un objetivo muy importante para los intereses del club pasando a los cuartos de final de la Champions League después de cuatro temporadas. No consiguen únicamente estar entre los ocho mejores equipos de Europa esta temporada, también han obtenido gracias a esta clasificación el ingreso de unos diez millones de euros que el equipo tenía presupuestado desde inicio de temporada y que de no haberlo logrado habría hecho otro agujero en el presupuesto del conjunto catalán.

Un arreón del Barcelona en la primera parte encarriló la eliminatoria al cuarto de hora

Una excelente actuación de los dos jugadores más jóvenes sobre el terreno de juego (Cubarsí y Lamine Yamal) encauzó la victoria culé en Montjuic y dejó sensaciones muy positivas en la plantilla dirigida por Xavi Hernández. Los goles de Fermín y Cancelo en dos minutos y la sentencia de Lewandowski tras una gran jugada colectiva han dado la victoria m´s importante del Barcelona en esta temporada.

Pau Cubarsí lucha con el nigeriano Victor Osimhen | EFE

Fue un partido con idas y venidas desde los primeros minutos, dominado los veinte primeros por el Barcelona, que aprovechó la inercia para anotar los dos primeros tantos antes de que se cumpliera el minuto 20 de partido. En el minuto 15, Cancelo habilitó a Raphinha, el centro del brasileño lo dejó pasar Lewandowski, y Fermín llegando desde segunda línea, batió a Meret. Respiró el Barça con el 1-0, pero no se relajó. En la siguiente acción, una conducción de Lamine acabó con un pase a Raphinha, que remató al palo, el rechace lo cazó Cancelo que puso el 2-0.

Poco a poco, el Nápoles se fue encontrando mejor en el terreno de juego. Entró en juego Politano, acercó el balón cerca de la meta de Ter Stegen y a la media hora, en la primera llegada, el central Rrahmani anotó el 2-1. El Nápoles estuvo cerca de empatar antes del final del primer tiempo, pero Ter Stegen impidió que el gol subiera al marcador.

En la segunda parte el conjunto de Xavi no jugó bien al fútbol, pero supo aguantar la ventaja y los arreones ofensivos del Nápoles, que no se rindió en todo el partido. La entrada de Sergi Roberto y Oriol Romeu sorprendió a muchos por quitar a Fermín del campo, pero el resultado ha terminado dando la razón al entrenador. De hecho, Sergi Roberto fue protagonista asistiendo a Lewandowski en el tercer y definitivo gol del partido.

Sergi Roberto, protagonista inesperado de la noche

Sergi Roberto, celebra el tercer gol del equipo blaugrana durante los octavos de final | EFE

El capitán del Barcelona, Sergi Roberto, ha valorado tras el pitido final la clasificación de su equipo y ha asegurado que el Barcelona "vuelve a estar donde tiene que estar".

"Ha sido una noche increíble. Tras cuatro años sin estar donde nos merecemos, hoy el club vuelve a estar donde tiene que estar. Estamos muy contentos. Toca disfrutar de este momento", añadió el mediocentro español del Barcelona.

El jugador de Reus también ha admitido que el ambiente esta noche fue "muy diferente" respecto al del Camp Nou, pero igualmente se mostró agradecido con la afición, cuyo apoyo fue «importante» para ganar.

"Hemos empezado muy bien, luego se han metido en el partido con el 2-1, pero al final hemos logrado un resultado muy bueno. En Nápoles ya hicimos una gran primera parte, pero nos faltó acabar de rematar partido con goles, que hoy sí se han dado", analizó.

Por último, Sergi Roberto también elogió al central Pau Cubarsí, MVP del partido: "Ha sido el mejor jugador del partido. No deja de sorprendernos. Jugar con esta tranquilidad en unos octavos de la 'Champions'... Es un jugador para estar aquí toda la vida en el club. Un chico humilde y trabajador".

El análisis de Manolo Oliveros

El Barcelona ha aprovechado la oportunidad y ha pasado a los cuartos de final. Lo reclamaba Xavi en la víspera, pero Xavi ha perdido la oportunidad de estar calladito o por lo menos de no sacar pecho, de no pasar facturas.

Es verdad que el Barcelona no está jugando bien. Es verdad que el Barcelona ganó el otro día apuradamente al Mallorca. Es verdad que el otro día en San Mamés no tiró a puerta, solamente una vez y desde lejos. Es verdad todo eso. Está perdiendo oportunidades de recortar distancias en LaLiga, como ese día de San Mamés, frente al Real Madrid. Y Xavi pierde la oportunidad de ser un señor.

Se debe ser un señor. Se debe ser profesional, naturalmente buen entrenador, pero también señor y no pasar facturas. Si realmente hay críticas, no es por presionar, no es por criticar, no es por ser o no ser del Barcelona… Si no porque simplemente opinamos que no se juega bien.

Hoy si Xavi ha sido valiente. Ha puesto a Cubarsí, ha puesto a Lamine Yamal, ha puesto a Fermín… y después ha sido valiente en el cambio, que ya se lo decíamos en el partido de ida: ‘Christensen estorba’. Es verdad que puede estar entre los dos defensas, pero no tiene que tener al lado a Gundogan. Cuando sale Oriol Romeu liberas a Sergi Roberto, liberas a Gundogan y juegas mejor… y pierdes la oportunidad de estar calladito, de ser un señor y no pasar facturas.

