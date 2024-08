Manolo Lama y "la tremenda desgracia del equipo español": "Alexia llora, Jenni llora, Cata llora..."

La selección española femenina de fútbol no ha podido conseguir este viernes la medalla de bronce en el torneo de los Juegos Olímpicos de París después de perder por 1-0 ante Alemania en un partido donde no ha aprovechado un penalti en el 98 para empatar y forzar la prórroga.

La campeona del mundo se marcha de vacío finalmente de su primera participación en esta cita. Pese a mejorar respecto a sus últimos encuentros y tener buenas ocasiones, al final no ha podido con una rival a la que sigue sin ganar y que se ha llevado el bronce tras un penalti anotado por Giulia Gwinn en el minuto 65 provocado tras una mala salida de Cata Coll. En el minuto 98, Alexia Putellas ha tenido otra pena máxima para igualar, pero la guardameta alemana le ha adivinado las intenciones y le ha dado la medalla a las alemanas.

Error de Cata Coll

El primer error del partido llegó a mitad de la segunda parte cuando la guardameta Cata Coll, que ya venía de errores del encuentro de semifinales ante Brasil, volvió a cometer otro fallo con una mala salida y que provocó un penalti a favor de Alemania y que marcó Gwinn para hacer el 1-0 en el marcador a favor de las germanas.

Esa jugada también la vivimos con emoción durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego. Si pinchas en el siguiente audio podrás escuchar de manera íntegra esta acción fatal.

Fallo de Alexia Putellas

Cuando el partido llegaba a su fin, la selección tuvo la última oportunidad de engancharse al partido. Minuto 98. Penalti a favor de España por un derribo a Lucía García dentro del área.

Alexia Putellas, que ha sido una de las mejores jugadoras españolas en el torneo, cogió el esférico y tomó la responsabilidad. Sin embargo, su disparo fue detenido por la portera alemana y con ello se esfumaron todas las opciones de conseguir la medalla de bronce.

Alexia, desolada recibe el apoyo de Irene ParedesEFE

Desolación de un equipo que acudía a la cita olímpica de París como una de las favoritas al oro y vuelve a nuestro país sin ningún metal.

Análisis de los comentaristas

Este partido entre España y Alemania fue comentado por nuestros compañeros Mamen Hidalgo, Isaac Avilés y Rubén Parra. La primera en dar su opinión fue Mamén que señaló lo siguiente: "Sabor amargo, la sensación es diferente. Hemos competido. Ese error de Cata nos condena. España no se ha presentado a los Juegos. En cuartos evitamos el drama mayor porque tenemos jugadoras que no sacan de males mayores. Hay que ser autocríticos, pero la lección tiene que estar allí. Con la estrella en el pecho no se ganan los partidos".

Por su parte, Isaac Avilés, añadió lo siguiente: "Hay que hacer autocrítica. Nos han condenado los errores. Se tiene que buscar soluciones porque nos conocen nuestro fútbol. Al margen de que las jugadoras no hayan estado bien, Montse Tomé tiene que buscar soluciones".

El último en dar su opinión fue Rubén Parra que alabó las palabras autocríticas de Aitana Bonmatí en el micrófono de Isaac Fouto: "Veníamos a hacer algo grande y duele quedarse tan cerca. No hemos estado a nuestro mejor nivel".

Un Parra que apuntó también que "hemos perdido en el partido que más ha merecido ganar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva".

