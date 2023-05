Manolo Lama, sobre la polémica expulsión de Edgar: "Si eres Edgar, cuidado; pero si eres Del Cerro Grande..."

La jornada 32 de LaLiga Santander viene marcada por cierta polémica arbitral.

Por una parte, dos manos en el área: la cometida por Aleñá en el Espanyol - Getafe, que derivó en el penalti que marcó Juanlu, y que le sirvió al equipo 'perico' para sumar tres puntos vitales. Y la segunda, de Saúl, en el Real Valladolid - Atlético de Madrid, que no fue señalada.

Hubo cierta unanimidad entre los comentaristas de Tiempo de Juego durante El Tertulión de los Domingos al determinar que la infracción del defensa del Getafe estaba bien señalada -reglamento en mano-, pese a que no todos lo habrían pitado como pena máxima; mientras que la de Saúl, por tener el brazo más bajo que el de Aleñá y al no venir de un lanzamiento a puerta, como era el caso del partido disputado en el RCDE Estadium, está bien arbitrada.

Las amarillas a Edgar y el criterio de Del Cerro Grande

Pero si hubo una jugada para la 'moviola' fue el motivo el que Carlos Del Cerro Grande decidió expulsar al jugador del Betis, Edgar, en la primera parte del partido que terminó 4-0 a favor del Barcelona.

En el minuto 23, Del Cerro Grande muestra amarilla a Edgar por, supuestamente, cortar un contragolpe de Rapihna, cuando las repeticiones dejan claro que la acción no es ni falta porque el futbolista del Betis toca el balón.

Después, en el minuto 33, el central del Betis entra con dureza a Pedri y el árbitro le enseña la segunda amarilla, lo que le supone la expulsión del partido.

El banquillo del Betis, con Joaquín, protesta la expulsión de Edgar en el partido ante el Barcelona.





Manuel Pellegrini cargó contra el arbitraje de Del Cerro: "La primera es justificable porque es su criterio, pero la segunda no tiene explicación porque es contra su propio criterio. Él mismo dice dos veces que no es amarilla y le hicieron cambiar su decisión. No tuvo personalidad", criticó el técnico chileno, que no juzgaba tanto el acierto del árbitro como que se dejó presionar con la decisión de la segunda amonestación a su jugador.

El director de El Tertulión, Juanma Castaño, cree que "lo que Del Cerro estaba era dudando si era amarilla o roja directa porque él lo que le pregunta al cuarto árbitro es a qué altura es el pisotón".

Pero más crítico fue Manolo Lama: "Si eres Edgar tienes que tener un poquito de cuidado; pero si eres Del Cerro Grande, más. Hoy he visto la jugada de Edgar diez veces desde diez tomas diferentes y se la inventa porque no hay ni falta. Por eso digo...", reflexionó el periodista.

A la indignación de Lama se unió la de otras voces como las de Tomás Guasch o Paco González, con respecto a los criterios arbitrales tanto con las manos como con las acciones que deberían ser amonestadas con tarjeta roja y se quedan sin sanción.