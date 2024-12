Manolo Lama señala el gran error de Hansi Flick en la derrota del Barcelona ante el Leganés: "Me parece increíble"

El tropiezo del Barcelona en su duelo frente al Leganés fue uno de los grandes asuntos tratados en El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo en el que Manolo Lama no pasó la oportunidad de ennumerar los problemas que se vieron en el equipo entrenado por Hansi Flick y que le llevaron a no poder remontar al conjunto pepinero.

La principal crítica de Manolo Lama al equipo de Hansi Flick no fue otra que la de mantener sobre el campo durante setenta minutos a Lamine Yamal, que arrastraba molestias físicas evidentes desde el inicio del partido. "Me parece increíble que un jugador lesionado esté tanto tiempo en el campo. Desde el primer momento se veía que no podía encarar porque le dolía el tobillo", criticó.

EFE Lamine Yamal, junto a Marcus Sorg, en el momento en que se retira del Barcelona-Leganés, por problemas físicos

Si ya, durante la retransmisión durante el partido en Tiempo de Juego se comentó varias veces lo mal que le ha ido al Barcelona cuando Lamine Yamal ha estado ausente por lesión, Lama recordó que se trata de un error de Flick haberle tenido tanto tiempo sobre el césped estando mal físicamente, sobre todo a medida que el Leganés, en su afán por conservar la ventaja del marcador a su favor, se encerró, y el Barça perdía uno de sus grandes efectivos para tratar de hacer daño por la banda derecha del ataque azulgrana, por la que se mueve de forma habitual.

Otro de los asuntos puestos en tela de juicio por Manolo Lama tuvo que ver con Robert Lewandowski. Lama recordó su capacidad para generar peligro incluso en situaciones complicadas e incluso en un partido en el que tampoco se le note especialmente brillante: "Por muy mal que esté, los tres remates del Barça los ha hecho él. Si ya vas a colgar balones a la olla, ¿cómo quitas al único jugador que tiene capacidad para rematar?", cuestionó.

EFE Eric García y Marc Casadó, sorprendidos por una de las ocasiones que el Barcelona falló ante el Leganés

Lama puso encima de la mesa el nombre de un tercer futbolista del Barça en el análisis de la derrota frente al Leganés en Montjuic: Dani Olmo, del dijo que, en estos momentos, "no tiene el brillo de antes".

"Hoy, para mí, Dani Olmo ha pasado desapercibido. Es cierto que juega entre líneas, pero el Leganés cerró los espacios y dificultó su juego en el centro", comentó dejando claro que algunos de los referentes del equipo azulgrana, en partidos como los que planteó el conjunto del Sur de Madrid, se atascan.

LAMA TAMBIÉN HABLA DE LAS VIRTUDES DEL LEGANÉS

EFE Sergio González celebra el primer gol del Leganés en Montjuic frente al Barcelona

Más allá de los errores del Barcelona, Lama habló de las virtudes bien manejadas por el Leganés: "El Leganés les ha dicho a los del Barcelona: 'Aquí no se corre. Si me los metes, tienes que hacerlo combinando y jugando en el área'", explicó.

Quizás, con todos esos ingredientes en la misma coctelera, Lama cerró su reflexión trasladando los problemas del todavía líder de LaLiga española a su interés por seguir al frente de la clasificación: "Sorprende que un equipo que quiere ganar la Liga salga en su campo como ha salido hoy".

LA LECTURA DEL SEGUNDO DE FLICK, MARCUS SORG

Marcus Song, segundo técnico del Barcelona, en ausencia de Flick, que cumplía partido de sanción, reconoció claramente la dureza de la derrota: "Es muy duro entender".

"No podemos estar satisfechos con el juego, pero debemos aceptar que hay altibajos en un proceso de creación de equipo como este", afirmó intentando darle normalidad a la posibilidad de perder en un partido como el jugado este domingo.

Song sabe que el Barcelona ya no depende de sí mismo para mantenerse primero en la clasificación: "Estamos entre los tres primeros, si bien los otros dos rivales (Atlético de Madrid y Real Madrid) tienen un partido menos. Tendremos nuestras posibilidades y vamos a defender nuestros resultados".

Por último, sobre Lamine Yamal, comentó que el joven extremo azulgrana deberá someterse a un examen médico para precisar el alcance de las molestias que le han perjudicado en su útima actuación.