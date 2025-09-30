Manolo Lama se rinde ante una nueva exhibición de Mbappé: "Es la sonrisa que le hacía falta al Madrid"

El Real Madrid jugaba la segunda jornada de la UEFA Champions League con uno de los equipos más flojos de toda la competición y el resultado final de 5-0. Tres goles de Kylian Mbappé, acompañado de Camavinga y de Brahim justo antes de que el árbitro pitara el final.

Una victoria balsámica para el equipo de Xabi Alonso que consigue lamerse las heridas sufridas tras la manita del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid. De ese partido varios jugadores salen señalados, especialmente Fede Valverde, que después de la polémica sobre cuál es su posición en el campo, no disputó ni un solo minuto en tierras kazajas.

EFE Mbappé celebra su 'hat-trick', en el Kairat Almaty - Real Madrid

El mejor del partido, una vez más volvió a ser Mbappé, no solo por los tres goles, si no por las ocasiones que genera para sus compañeros y por que hace mejor a todo aquel que le rodea. Otra de las grandes noticias para Xabi Alonso fue el gran papel de Rodrygo. En los 20 minutos que jugo, fue de lo mejor del Real Madrid y dio 1 asistencia en el gol de Camavinga.

Manolo Lama se rinde al "Gallo"

El narrador de Tiempo de Juego analizo desde el estadio kazajo lo que considera que "hoy el Real Madrid le ha regalado una manita a su afición" en lo que era una "victoria esperada". Mención honorífica le otorga Lama a Arda Güler, el turco es "talento puro".

@realmadrid Mbappé celebra su gol en el Kairat Almaty - Real Madrid

Ante una actuación como la de Mbappé, Manolo Lama lo tiene claro: "es el mejor goleador de Europa, los mete de todos los colores y de todas las maneras". Los números respaldan al delantero francés: "lleva 13 goles en lo que va de temporada y apenas hemos arrancado".

Manolo Lama desvela que ha hecho una apuesta con alguien con una cifra de "más de 50 goles va a meter Mbappé y a lo mejor me quedo corto". Para el periodista, el francés es "la sonrisa que necesitaba el Real Madrid y el 'gallo' ha vuelto a gritar kiriki, el gallo ya está aquí".