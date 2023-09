Manolo Lama explica lo que le impresiona del recuerdo a Pepe Domingo Castaño: "Esos oyentes"

Ha sido un 17 de septiembre de 2023 muy triste, pero a la vez histórico. Ha sido el día en el que el mundo entero se ha despedido, y a la vez ha dicho "¡Hola, hola!", de Pepe Domingo Castaño. La leyenda de 'Tiempo de Juego' y de la historia de la radio fallecía en la madrugada de este domingo a los 80 años de edad, pero no de espíritu, ya que todos los que le han recordado han coincidido al apuntar que era "como un niño". Pero, sobre todo, el cariño que ha recibido le ha descubierto, por si quedaban dudas, como una gran persona. Manolo Lama expresaba con Juanma Castaño lo que sintió durante todo el día.

El narrador de 'Tiempo de Juego' se mostró durante todo el día emocionado explicando que, en realidad, "no se ha ido". "Siempre que oiga su nombre diré ¡Hola, hola!, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca", expresaba el periodista y comunicador. A Pepe Domingo Castaño le gustaría que se le hubiera recordado con alegría y no con tristeza y, por eso, ha querido acordarse de aquello que le hacía sonreír. Recalcó en todos los programas de COPE y con Juanma Castaño que no hay nadie que haya vivido y disfrutado de la vida tanto como lo ha hecho él.

Manolo Lama lo conoció solo con 20 años, y ya, cuando lo veía por los pasillos, se quedaba impresionado de ver a una leyenda caminando tan cerca de él. Terminó siendo otra estrella del mundo de la comunicación, pero siempre al lado de Pepe Domingo Castaño. Era un maestro para todo el equipo de 'Tiempo de Juego', un padre y no es sencillo despedirse durante las 24 horas más complicadas que ha vivido la familia que encabezaba el gallego. El narrador trató de explicarlo con Juanma Castaño en el tiempo de 'El Tertulión' que este domingo se ha convertido en un espacio para homenajear a la leyenda.

Lo que más impresionó a Manolo Lama

Pepe Domingo Castaño, a sus 80 años, seguía delante de los micrófonos animando las tardes de 'Tiempo de Juego' con su particular manera de insertar la publicidad en la radio. Ha estado con todo el equipo prácticamente hasta el último minuto. Por eso ha sido tan traumático todo lo vivido en las últimas horas. Todo el cariño que ha recibido la familia de Deportes COPE ha sido abrumadora y Manolo Lama explicaba a Juanma Castaño en el tramo final del programa lo que ha significado para él lo que han vivido en estas 24 horas tan difíciles para cualquier persona que le conocía.

Este domingo no fue un Tertulión más, fue "El Tertulión de Pepe Domingo Castaño". Así lo renombró Juanma Castaño con el objetivo de honrar la figura del compañero que ha dejado huérfanos a todos los que hacen posible 'Tiempo de Juego', al equipo de Deportes COPE, a sus oyentes, a COPE, al grupo Ábside Media y a la radio entera. El tramo final del programa estuvo dedicado a su figura, así como las más de 13 horas en las que se ha tratado de plasmar en antena el mejor de los homenajes posible.