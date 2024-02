Manolo Lama ensalza el trabajo del Girona en el Bernabéu: "A pesar del resultado, gracias"

El Real Madrid ha dado un paso de gigante en su lucha por el título de Primera tras conseguir la victoria (4-0) contra el segundo clasificado, el Girona. El conjunto merengue ha sido muy superior al equipo catalán y ha conseguido que uno de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas, no haya tirado entre los tres palos durante los 90 minutos de encuentro. Esto es muy reseñable por la cantidad de bajas con las que tiene que lidiar el Real Madrid en la línea defensiva. Rudiger y Nacho, los últimos en sumarse a las bajas de Alaba y Militao.

Rodrygo y Vinicius Jr. celebran el cuarto gol del equipo madridista | EFE

Vinicius y Bellingham llevan en volandas al líder de Primera

El Real Madrid aumentó este sábado su ventaja en el liderato de Primera con una victoria frente al Girona en la que el brasileño Vinícius Júnior fue fundamental, con un gran gol, una asistencia con el exterior al inglés Jude Bellingham y un robo de balón en la jugada del cuarto gol. El brasileño fue el mejor del partido.

“Vinícius ha hecho un partido top. Vinícius es muy importante. Cuando juega de esta manera, con este nivel y esta actitud, es el mejor del mundo”, dijo en rueda de prensa Carlo Ancelotti.

El extremo izquierdo comenzó mostrando su recurso en el minuto 6. Un disparo desde fuera del área y perfectamente colocado al palo derecho de la portería del Girona otorgó a su equipo la ventaja en el partido desde muy temprano. Lejos de dar el trabajo por hecho, el extremo siguió percutiendo por la banda izquierda y generando peligro cada vez que le llegaba el balón.

En el minuto 35, Vinícius se inventó un espectacular pase con el exterior (digno de Modric) para dejar a Bellingham solo delante del portero. El inglés, con un control sensacional, regateó en un toque a Gazzaniga y empujó el balón para hacer el segundo de los merengues. El Real Madrid arrollaba y el Girona solo podía ver como los jugadores blancos movían con rapidez el balón para evitar lo máximo posible la presión asfixiante a la que suele acostumbrar el equipo de Míchel esta temporada.

Ya entrada la segunda parte, otra gran jugada de Vinícius en solitario por la banda izquierda, propició el tercer gol del Real Madrid y la sentencia del partido. El brasileño logró zafarse de Couto y tiró entre los tres palos, pero un mal rechace del portero hizo que el balón se quedara en el área pequeña y Bellingham, que demostró ser el más avispado de la clase, empujó el balón a puerta vacía. Con este gol, el centrocampista llega a la veintena de tantos con la camiseta del Real Madrid en su primera temporada, una auténtica barbaridad.

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, es atendido durante el Real Madrid - Girona | EFE

Bellingham se retiró lesionado del terreno de juego y se ha confirmado que el inglés tiene un esguince en su pie izquierdo, lo que puede condicionar su presencia en el partido de Champions de ida contra el Leipzig. El cuarto gol llegó de las botas de Rodrygo. Una recuperación en propio campo de Vinícius y una cabalgada de más de 30 metros de su compatriota propiciaron el cuarto y último gol de la tarde en el Santiago Bernabéu.

Los protagonistas valoran el encuentro

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, rompió este sábado una racha de cinco partidos sin marcar al firmar el 4-0 frente al Girona, aunque no sintió presión por no anotar y subrayó que su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, “nunca habla” con él del gol, ya que “tiene confianza” en el nivel del atacante.

“El míster nunca habla conmigo del gol, él tiene confianza en mí, como yo en él. A veces pasan momentos que no queremos y quiero agradecerle a él por apoyarme. Siempre hablamos de otras cosas. No ponemos presión sobre goles y asistencias; sabemos que eso va a salir natural. Claro que estar partidos sin marcar me molesta, pero tengo tranquilidad”, ha dicho en zona mixta.

Otro jugador del Real Madrid que habló es Lunin. El ucraniano aseguró que el tanto recibido en el minuto 93 hace seis días en el derbi frente al Atlético de Madrid les benefició para afrontar este partido: “Ha influido un poco el último minuto contra el Atlético de Madrid. Todo el equipo lo ha analizado y estaba más concentrado y más fuerte; no sé si con más compromiso. Es un pequeño clic que nos dio ese último minuto y hoy nos ha beneficiado”.

Por otro lado, Portu, jugador del Girona, ha admitido que “todo” les salió “mal” en su visita al Real Madrid de la que se fueron con una derrota 4-0 que les deja a cinco puntos del liderato de Primera: “Veníamos con mucha ilusión, sabiendo que era un partido importante. Nos hemos ganado el derecho a venir al Bernabéu a solo dos puntos de distancia del Real Madrid... Desde el principio se ponen con un golazo a favor, toca remar mucho y hoy ha salido todo mal. Ellos han hecho un gran partido”, afirmó el extremo del Girona.

