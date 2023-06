Manolo Lama desvela el problema que tiene el fútbol tras la última jornada de LaLiga: "No nos enteramos"

La última jornada de LaLiga no podría faltar a la cita de la polémica arbitral. Esta temporada de la máxima división del fútbol español ha vivido un sinfín de situaciones que vuelven a poner en duda la actuación de los colegiados y, sobre todo, el VAR. Más allá de la polémica que trajo consigo el 'caso Negreira', sobre la cancha las jugadas dudosas no han dejado a un solo equipo contento. Es por lo que Manolo Lama apuntó al gran problema que tiene este deporte en el país en 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'. El problema es que la solución no parece clara.

Un año en el que los mismos árbitros también han dicho basta. Tras amenazar con una huelga como medida de fuerza, el señalamiento desde los equipos e incluso desde las instituciones ha sido suficiente como para considerar que ha alcanzado un punto indeseable. Pero son muchas las acciones que están sucediendo en la que un jugador golpea el balón con la mano y a partir de ahí las decisiones de los colegiados no pueden estar siendo más dispares. Este asunto está siendo el principal foco de las críticas para todas las partes que conforman este deporte en el país y en 'Tiempo de Juego' están de acuerdo.

El descenso del Valladolid y el adiós de Benzema, en el Tertulión de los domingos: "Ha engañado a todos" Analizamos la última jornada de Liga con el descenso del Valladolid, vemos cuántos aciertos hay en la porra de inicio de temporada y el adiós de Benzema. 05 jun 2023 - 00:41

Audio





Hasta el punto que jugadas que parecen similares que interpretan por los colegiados de forma diferente, tanto los que están en el campo como los que están en el VAR. El pasado 22 de marzo hubo una reunión técnica de árbitros, donde, entre otros aspectos, se trató el tema de las manos. El resultado del encuentro fue que el criterio iba a cambiar ligeramente y no todas las manos se iban a señalar. Desde entonces sigue habiendo lío, nada ha cambiado. En 'Tiempo de Juego' tienen la teoría muy clara, el problema viene con los criterios para interpretarla. Lo que para un árbitro es mano antinatural, para otro quizás no lo es.

El gran problema que ve Manolo Lama

Algo se debe hacer para que haya claridad a la hora de interpretar dichas acciones, de lo contrario nunca se acabará la polémica. En el Atlético de Madrid esta campaña tienen razones para estar calientes, aunque Diego Pablo Simeone no hiciera muchos comentarios en este sentido el pasado jueves en 'El Partidazo de COPE'. Pero en esta última jornada vivieron el día de la marmota, cuando en un remate de cabeza que Jorgensen, meta del cuadro castellonense, sacaba sobre la línea, el rechace llegaba a pies de un Griezmann que fusilaba. Aissa Mandi salía para intentar tapar, pero lo hacía claramente con el brazo.

Audio





En un curso en el que sólo le señalaron un penalti a favor, en el que se pasó casi un año sin que le pitaran esa pena máxima a su favor, el cuadro colchonero protestó de manera agría esta acción en el área del Villarreal. Manolo Lama también puso el grito en el cielo con esta situación. La cuestión es que no solo han determinado resultados en la parte alta de la tabla, también en la baja. Algunos han protestado y hasta anunciado medidas legales que dependerán de las decisiones que tomen los jueces. Mientras tanto, se busca una fórmula en la que la polémica quede a un lado.

El programa de 'Tiempo de Juego' de este domingo 4 de junio de 2023