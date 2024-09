Manolo Lama compara a Endrick con un futbolista mítico de la Liga: "No sé si por el pelo"

El Real Madrid venció este martes por 3-2 al Deportivo Alavés, gracias a los tantos de Lucas Vázquez, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes, en una goleada a base de pegada y destellos de sus figuras, con unos sobresalientes Vinícius Júnior y Jude Bellingham, aunque con susto al final por la reacción de los vascos, antes del derbi madrileño del próximo domingo.

Y ya son 39 partidos consecutivos, más de una Liga, sin perder del Real Madrid, en el día en el que Carlo Ancelotti cumplió 300 partidos como entrenador madridista. Una goleada con brillos de los cracks madridistas. Lucas Vázquez abrió el marcador en el primer minuto, Mbappé demostró que conecta bien con Bellingham para hacer el 2-0 y Rodrygo se desquitó de una mala primera parte con el 3-0. Luego Protesoni y Kike García metieron el miedo en el Bernabéu.

El partido de endrick

El del Alavés fue el partido liguero en el que Endrick disputó más minutos con el Real Madrid, aunque no gozó de la titularidad que le había prometido Ancelotti. El joven brasileño saltó al césped en el 69' en lugar de Rodrygo y dejó como siempre muestras de su intensidad y calidad con un disparo que se fue a la cruceta tras tocar en Pica. Sin embargo, rozó la expulsión en una acción con Mouriño que le costó la amarilla.

LaLiga Así fue la patada que Endrick propinó a Mouriño.

Tras un roce entre ambos el brasileño le lanzó al central del Alavés una patada a sus genitales en una fea acción. Desde el VAR Figueroa Vázquez se lavó las manos y todo se quedó en una amarilla., aunque la acción acabó motivando una discusión tras el pitido final entre Ancelotti y Luis García Plaza.

la polémica por endrick

El técnico del Alavés, aclaró la discusión que tuvo con el italiano al final del partido, asegurando que es "un fenómeno" al que admira, y desveló que fue por la acción en la que Endrick fue amonestado, que aseguró "nadie puede decir que no sea roja".

"Carlo es un fenómeno y le tengo una admiración muy grande. Él ha dicho que alguna amarilla no era y le he dicho que le han perdonado una roja. Tuvimos que jugar los últimos diez minutos contra diez", aseguró en rueda de prensa.

"Después, a lo mejor no ganamos o nos meten otro gol, pero tienen que jugar sin ese jugador. Nadie puede decir que no sea roja, todo el mundo lo ve. Además entiendo que el árbitro no lo vea pero para eso está el VAR. Es roja porque solo tiene intención de pegar. Es roja y reconozco que ha habido alguna amarilla del Real Madrid que se podía haber evitado pero teníamos que haber jugado contra diez", añadió.

La opinión de Manolo Lama

Este martes en Tiempo de Juego se habló del joven brasileño y de su enorme fuerza y potencia para no tener todavía el cuerpo desarrollado al cien por cien. Además, se destacó su hambre de gol y su capacidad para crear ocasiones de peligro.

"Lo bueno que tiene es que él ha mirado donde estaban Vinicius y Mbappé", aseguró Manolo Lama tras su disparo al palo antes de compararlo con Hugo Sánchez, una leyenda del Real Madrid y capaz de anotar 38 goles en 38 partidos y todos ellos al primer toque en la temporada 1989/1990. Para Paco González se parece a "Romario, pero en zurdo y en peleón".

