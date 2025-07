Manolo Lama compara la actitud de Luis Enrique en el Mundial de Clubes con la de Mourinho: "El dedo en el ojo"

El Chelsea se proclamó campeón del Mundial de Clubes tras ganar al PSG (3-0). Cole Palmer fue fundamental con dos auténticos golazos y Joao Pedro sentenció el partido antes que finalizase la primera parte con otro buen gol. De esta manera, el conjunto inglés cerró una temporada en la que además también salieron campeones de la Conference League al ganar en la final al Real Betis (1-4).

EFE Donald Trump, junto al capitán del Chelsea en el momento en que levanta el trofeo de campeones del Mundial de Clubes

Durante el encuentro entre ingleses y franceses, hubo muchos momentos de tensión que hicieron que el choque bajase en cuanto a ritmo se refiere. En total se sacaron seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja a Joao Neves en el minuto 85 cuando la victoria 'blue' era más que evidente. Cuando el colegiado decretó el final del encuentro, la tensión fue a más y los jugadores del Chelsea y del PSG montaron una tangana aún más grande. En ella se metió Luis Enrique para intentar apaciguar los ánimos. Sin embargo, el asturiano entró al trapo y terminó agrediendo a Joao Pedro.

la opinión de manolo lama

El gesto de Luis Enrique al finalizar la final fue de las primeras cosas de las que se habló en el Tertulión de los domingos. A la hora de hablar sobre este asunto, Manolo Lama fue contundente e incluso lo comparó al mismo nivel que cuando Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova en un clásico ente Real Madrid y FC Barcelona. "Si le vais a aplaudir, tenéis todo el tiempo del mundo. Después de lo que ha hecho al final, imagino que le aplaudiréis porque estaréis de acuerdo con lo que hizo Mourinho con el dedo en el ojo a Tito Vilanova", comentó Manolo.

Para intentar quitarle hierro al asunto, Mónica Marchante intentó poner en valor el Mundial de Clubes realizado por el PSG de Luis Enrique, con quién tiene una buena amistad y del que condenó también ese rifirrafe con el jugador del Chelsea . "Yo sinceramente después del Mundial de Clubes que se ha marcado el PSG, creo que no es justo poner el foco en esa última imagen que a mí no me ha gustado", aportó Mónica.