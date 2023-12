Maldini tiene claro quién es el mejor jugador del mundo: "Ahora mismo..."

En el debate sobre cuál es la mejor liga de fútbol del mundo, LaLiga ha sido debilitada a nivel europeo con las salidas de las grandes estrellas mediáticas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar... No obstante, en la conversación acerca del jugador más en forma de la actualidad sí que entran dos futbolistas del fútbol español, Griezmann y Bellingham.

Real Madrid y Atlético dan un paso al frente

El conjunto blanco, con un tanto de Bellingham, empató 1-1 frente al Betis en el Benito Villamarín el pasado sábado. El inglés es la principal estrella del equipo de Carlo Ancelotti y el actual pichichi de la competición doméstica con 12 tantos en 14 partidos. A expensas de lo que suceda en el Barcelona-Girona, el Real Madrid es el líder de LaLiga con 39 puntos, con jugadores como el centrocampista y Rodrygo en una gran racha a nivel ofensivo y siendo el equipo menos goleado.

El Atlético de Madrid va tercero en la tabla con un partido menos trasvencer con dificultades 2-1 al Almería este domingo. Griezmann es el jugador franquicia de los colchoneros y también dio el pase de gol para el tanto de Morata que abrió la lata en el Metropolitano. El atacante francés es el jugador clave en el esquema del 'Cholo', en el que se encarga de crear el juego y ser decisivo en tres cuartos de campo. Nueve goles en doce partidos, le hacen ser uno de los jugadores más en forma del momento en Europa.





Griezmann y Bellingham, las caras de LaLiga

Griezmann fue galardonado con el premio al mejor jugador de LaLiga de la última temporada. Después de su paso por el FC Barcelona, 'el principito' tuvo una campaña 2021-22 con un nivel inferior a lo esperado. Sin embargo, en la 2022-23 el frances sacó su mejor versión con 16 goles y 18 asistencias en 48 partidos. Pero no todo está en los números, Griezmann fue decisivo para los colchoneros en todas las facetas ofensivas y una de las claves de la gran mejora del Atlético de Madrid tras la Copa del Mundo. Esta temporada sigue con la misma dinámica y esta considerado uno de los futbolistas más en forma de la actualidad.

Antoine Griezmann frente a Chumi en el partido entre el Atlético de Madrid y el Almería.EFE





Bellingham fue el gran nombre en el mercado de traspasos de LaLiga en el último mercado de traspasos. El fichaje del Real Madrid llegaba al Bernabéu con grandes espectativas, pero las ha superado con creces hasta el momento. El inglés lleva 16 goles y 4 asistencias en 18 partidos, números muy similares a los que hizo la pasada campaña en el Borussia Dortmund, en la que disputó 42 encuentros. Este se ha convertido en el centrocampista total, presente en todas las facetas ofensivas del cuadro blanco, pero, sobre todo, con la agradable sorpresa de su facilidad goleadora no esperada.

¿Quién es el mejor jugador del mundo?

Maldini no da lugar a duda en el debate en Tiempo de Juego sobre quíen es el mejor jugador del mundo. De primeras, Rubén Martín le popone una ídea que comentó que no le podría rechazar. "Griezmann es uno de los cinco mejores jugadores del mundo ahora. Haaland, Mbappe, Kane, Bellingham y Griezmann, no en ese orden)", expuso el narrador. A lo que Maldini respondió "si, si, para mi sí".

Jude Bellingham y Brahim Díaz, en la celebración del gol del inglés frente al Betis.EFE





El periodista quiso recalcar lo ya comentado unos segundo antes en el programa. "Para mí el mejor jugador del mundo ahora mismo es Bellingham. Ya os lo digo, ahora mismo", afirmó. No suficiente con eso, Rubén Martín acabó la conversación con una pregunta lanzada al aire. "¿Es posible que los dos mejores jugadores del mundo estén en LaLiga (Griezmann y el centrocampista inglés)?", concluyó.

