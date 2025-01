Para Maldini, ¿quién está mejor entre Real Madrid y Manchester City? "Herido como está..."

El día después de finalizar la 'fase liga' de la Champions ha servido para sentarse tranquilamente con la tabla de los posibles cruces y tratar de ver qué camino tendrán, en nuestro caso, los tres equipos españoles clasificados. Mientras que el Barcelona y el Atlético de Madrid, por terminar entre los ocho primeros, obtienen el premio de acceder de forma directa a octavos de final, el Real Madrid tiene que pasar por otra ronda más, la del 'play-in'. Su próximo rival será o el Manchester City o el Celtic de Glasgow.

Cordon Press Valverde intenta robar la pelota a Mathias Pereira en el Brest - Real Madrid.

El sorteo que se celebra este viernes en Nyon determinará quién es el próximo equipo al que se debe enfrentar el Real Madrid, que sabe que, por haber terminado entre los puestos 9 y 16, tiene ganado el factor campo, por lo que jugará la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.

Se han visto las caras en las últimas tres temporadas. Curiosamente, el que pasa dicha eliminatoria acaba llegando a la final. Pese a ser conscientes de que tres derrotas en ocho jornadas no es la mejor forma de superar la primera fase de la Champions, en el equipo blanco están confiados en que el sorteo les sea benévolo. En cualquier caso, el sorteo es un 'cara o cruz'.

El momento actual del Manchester City no es el idóneo. Y para muestra de su debilidad durante la presente temporada, cuando el Brujas se adelantaba en el partido de la última jornada en el Etihad Stadium, el City estaba eliminado por 'méritos propios'. Sin embargo, el equipo de Guardiola supo sorbreponerse y terminó remontando un partido en el que solo la victoria les metía entre los 24 primeros.

EFE Pep Guardiola celebra con Bernardo Silva la clasificación del Manchester City.

¿A QUIÉN PREFIERE EL REAL MADRID?

Según la información de Melchor Ruiz, la postura oficial del Real Madrid es que el club tiene mucho respeto por cualquier rival que les pueda tocar. Dicho lo cual, saben que el equipo escocés sería más asequible que el británico. El primero en reconocerlo fue Carlo Ancelotti: "Creo que, en teoría, el City tiene más probabilidades de ganar la Champions que el Celtic, por estructura y calidad. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra ellos, jugaremos como hemos jugado los otros años. Al final, es lo que hay: hay que jugar el playoff, veremos contra quién nos toca y estaremos preparados. Yo creo que estamos en buena forma y no hay que tener miedo de nadie", valoró el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al partido frente al Brest.

EFE Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa del Brest - Real Madrid

Guardiola, en su temporada más difícil desde que entrena al Manchester City, no pone excusas y sabe que lo que les depare lo que resta de Champions es merecido. El de Santpedor no pone excusas: "No es mala suerte, es lo que merecemos si no podemos hacerlo mejor. A lo mejor hemos tenido suerte... No sé si en el Real Madrid están contentos por enfrentarse a nosotros pero es lo que hay. No nos quejamos de nada: Bayern o Real Madrid, vamos a enfrentarnos a uno de ellos uno. Y si uno es el rey de la competición, el otro es el segundo o tercer rey de la competición".

el favorito para maldini

Y en el caso de un enfrentamiento entre ambos, aunque sea de aquí en un mes, Julio Maldonado 'Maldini' dio su punto de vista sobre lo que esperaría. La gran pregunta para Maldini es ¿quién sería favorito?

Maldini responde, sin vacilar, que el favorito es "para mí, el Real Madrid". El principal motivo es que "evidentemente, el City no está al nivel de la temporada pasada. Es verdad que herido como está en la Premier League, puede ser más peligroso, y más después de haberse salvado en los últimos instantes en la Champions".

Aún así, hay bastantes motivos más para pensar que el City lo tiene todo en contra: "La baja de Rodri, el momento de Kevin De Bruyne... Es verdad que está mejorando Bernardo Silva con su cambio de posición, tampoco va mejorando Haaland... Pero creo que el Real Madrid, con la delantera que tiene, para mí sería favorito ligeramente".