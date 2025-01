Lo que a Maldini no le gustó de Hansi Flick en el Barcelona-Valencia: "Me ha sorprendido mucho"

La goleada del Barcelona al Valencia en el último partido de este domingo en LaLiga, no ocultó una de las decisiones más controvertidas del técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick.

Al menos, Julio Maldonado 'Maldini' fue el primero en reconocer su sorpresa, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, por la maniobra del entrenador alemán.

De entrada, Flick decidió salir con el once conformado por Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal; Fermín, Raphinha y Ferran Torres.

Maldini se quedó con la decisión de volver a poner de inicio en la portería al cancerbero Wojciech Szczesny, que vino de realizar un partido con errores frente al Benfica: "A mí me ha sorprendido mucho", reconocía Maldini con sinceridad.

Pese a que Flick ha llegado a asegurar que, con Szczesny bajo palos, el Barça no ha perdido, Maldini discrepa en otro sentido: "No será precisamente porque el jugador no ha hecho méritos para que el equipo perdiera. El otro día en Lisboa, aunque le sacó una Di María, fue un desastre".

EFE Hansi Flick, tras el empate contra el Getafe

Por eso, para Maldini, el claro titular en la portería del Barça debe ser "Iñaki Peña, sin que me parezca un portero absolutamente descomunal, pero creo que está mejor que Szczesny".

¿El motivo de tal decisión? "Tiene que haber algo personal. Porque, sinceramente, no me lo explico", insistió el comentarista.

"Tiene que haber algo extrafutbolístico en el sentido de lo que sea en el campo. Lo de llegar tarde, quizás, que no le gustara", comentó Maldini pese a que Helena Condis explicó que Iñaki Peña no ha sido el único futbolista en cometer ese error de llegar tarde a un entrenamiento y recibir, después, el perdón de Flick: "De verdad que no lo entiendo. Vamos a ver qué tal está hoy, pero lo que he visto de Szczesny hasta ahora no me ha convencido", concluyó.

EL VAR LE SALVÓ A Szczesny DE OTRO PENALTI COMETIDO

El caso es que, pese a la ventaja que el Barcelona iba obteniendo según avanzaba la primera parte, el portero polaco volvió a estar en el punto de mira por otro posible penalti.

Soto Grado llegó a señalar la pena máxima en el área del Barcelona después del derribo del portero a Hugo Duro -con tarjeta amarilla incluída- pero al árbitro le llamaron desde la sala VOR para revisar una jugada previa que terminó por anular el penalti señalado al principio.

Hubiera sido el tercer penalti cometido por Szczesny en cuatro partidos con el Barcelona, una cifra que refuerza la teoría de Maldini y que fue reforzada por Manolo Oliveros, narrador de la retransimisión, calificando de "argumento pobre" el que usa Flick ante los medios para justificar la titularidad del polaco.

LA TEORÍA DE MINGUELLA SOBRE LA PRESENCIA DE SZCZESNY

Para Josep María Minguella, cree que Szczesny está en el Barcelona "porque el entrenador del Barça lo conocía anteriormente", y se siente un poco obligado. "Le diría: 'tú deja la playa, que ya tendrás años para disfrutar'."

APS / Cordon Press Barcelona's Alejandro Balde collides with Barcelona's goalkeeper Wojciech Szczęsny during a Champions League opening phase soccer match between SL Benfica and FC Barcelona at the Luz stadium in Lisbon, Tuesday, Jan. 21, 2025. (AP Photo/Armando Franca)

Miguella tiene sus dudas "de si aquel día llegó tarde, o no sé si llegó tarde Iñaki Peña, que lo sacaron del equipo. Así que a lo mejor es evidente que aquí hay una relación personal anterior y de confianza".

Para Minguella tampoco le cuadra que el polaco vuelva a ser titular después de la terrible actuación frente al Benfica en Lisboa: "El otro día, este portero hizo una salida a medio campo que no se sabía si había empitado falta o no. Y a pesar de todo, el entrenador dijo que todo el mundo tiene derecho a hacer faltas. Bueno, es un jugador que tiene el beneficio del entrenador", sentenció.