Maldini da su favorito para la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra: "Mejor que nadie"

Este domingo España se medirá a Inglaterra en la gran final de la Eurocopa 2024. En juego nada más y nada menos que la posibilidad para los españoles de alzarse con el título por cuarta vez en su historia, y convertirse así, en la selección que más veces se ha hecho con él. Por otro lado, el sueño de los ingleses de levantarlo por primera vez, de tal manera que pongan fin a la cuenta pendiente que tienen con este torneo desde hace años.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha trazado un camino prácticamente soñado hasta esta final. Ha vencido a sus rivales sin necesitar la tanda de penaltis, y tan solo en una ocasión la prorroga. Por otro lado, los ingleses, que prometían ser la selección que más espectáculo brindaría, ya que cuentan con la mayor cantidad de talento individual en la zona ofensiva de todo el torneo, han dejado muchas dudas.

España celebrando un gol vs Francia

Los de Southgate han conseguido tan solo dos victorias sin necesidad de tiempos extras, el resto de encuentros han finalizado con empate en el marcador. En octavos de final consiguieron llegar a la prórroga en el último instante con un gol de chilena de Jude Bellingham, y en la misma, Harry Kane decidió el encuentro con un cabezazo. Mientras tanto, en cuartos de final empataron 1-1 frente a Suiza durante el tiempo reglamentario, este resultado se extendió hasta los penaltis, donde los ingleses lograron el pase (5-3).

Inglaterra ha logrado durante esta Eurocopa anotar siete goles, y ha encajado cuatro. Por su parte España, ha marcado 13 tantos, y tan solo ha recibido tres.

La gran final tendrá lugar este domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín a las 21:00 horas, hora peninsular. El colegiado principal será el francés François Letexier, que estará acompañado de dos asistentes, también franceses, Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El cuarto árbitro será Szymon Marciniak, de nacionalidad polaca. Por último, en la sala VAR también estará un francés, Jérôme Brisard, y sus asistentes serán Willy Delajod, de Francia, y Massimiliano Irrati, de Italia. El árbitro reserva será el polaco, Tomasz Listkiewicz.

François Letexier en el España vs Georgía

El análisis de Maldini

El comentarista deportivo ha analizado las principales claves del encuentro, los nombres más destacados, y la forma en la que llega cada equipo a esta final. En este análisis ha alabado el gran juego español, afirmando que se trata de la selección que mejor ha jugado. Para defender su opinión ha querido destacar las bandas y el doble pivote de la selección, además de hacer mención personal al gran trabajo de Laporte y Olmo. El experto en fútbol internacional también ha destacado la figura de Morata afirmando que "desde el punto de vista goleador evidentemente no ha funcionado, pero sí que trabaja bastante sin balón".

A la hora de analizar a la selección inglesa ha destacado que no ha jugado bien, pero que viene de mejorar su juego ante Países Bajos en la primera mitad con "algún cambio táctico de Southgate, saliendo con tres centrales. Los dos carrileros Saka y Trippier han funcionado mucho mejor, y eso ha permitido que Foden jugará por dentro, mucho más cómodo, y buscará su disparo". Maldini ha querido mojarse acerca de la gran figura de la selección inglesa y del Real Madrid, Jude Bellingham, y ha afirmado que "no está bien en esta Eurocopa, no está ni mucho menos en su máximo nivel, yo le veo muy fatigado, pero lógicamente a un solo partido, en el partido decisivo va a acechar al resto como todos y puede hacer mucho daño".

Bellingham frente a Países Bajos

Por último, Maldini ha querido poner el foco en las claves que debe seguir España. "Tiene que buscar muy bien la espalda de los dos carrileros, y sobre todo si domina, que yo creo que tiene que salir a dominar el partido, tiene las de ganar. Va a ser muy parejo, yo creo que España tiene que ser ligeramente favorita para esta final por como viene, pero desde luego es una final absolutamente incierta" .

Además pese a afirmar que no le convence su fútbol, ha querido concluir alabando los buenos resultados de la Inglaterra de Gareth Southgate en estos últimos torneos cortos, donde los ingleses han llegado a la final de la última Eurocopa, de esta, a semifinales en el Mundial de Rusia, y a cuartos de final en el de Catar. "El equipo rinde de verdad, resultados saca en los torneos cortos".





