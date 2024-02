Maldini avisa del mayor peligro para el Real Madrid en octavos: "Gran intuición para hacer daño"

El Real Madrid afronta unos nuevos octavos de final de la competición en la que es el Rey, la Champions League. En los últimos 20 años de torneo, el Real Madrid ha conseguido doce victorias y ocho derrotas en esta fase. De estas derrotas, seis se dieron de forma consecutiva entre los años 2003 y 2010 (Juventus, Arsenal, Bayern München, Roma, Liverpool y Olympique de Lyon) y entre la afición blanca se comenzó a dar nombre a este fenómeno, 'la maldición de octavos'. Las otras dos derrotas también se dieron de manera consecutiva, pero esta vez los verdugos del Real Madrid fueron el Ajax (2019) y el Manchester City (2020).

En esta nueva edición, el conjunto blanco deberá afrontar una dificultad que ni en los peores presagios a principio de temporada se podía imaginar. Ancelotti llega a Alemania con una lista de bajas muy amplia, sobre todo en la línea defensiva (Rudiger, Alaba y Militao). El técnico italiano deberá hacer un once inicial con un solo central (Nacho) y con la difícil decisión de alinear a Carvajal en el centro de la defensa o devolverlo a su posición natural. El capitán del Real Madrid ha jugado los dos últimos partidos como defensa central y ante el Girona demostró que está más que capacitado para ocupar esta demarcación. Esto le daría la posibilidad de alinear a Tchouaméni en el pivote y a Lucas Vázquez como lateral derecho.

Otra de las grandes bajas con las que tendrá que lidiar Ancelotti es Jude Bellingham. El máximo goleador del Real Madrid (20 goles) sufre un esguince grave en su tobillo izquierdo y se prevé que esté tres semanas apartado de los terrenos de juego. Esta situación puede propiciar cambios en los esquemas del equipo. Una opción sería volver al 4-3-3 tradicional con Joselu ocupando la punta del ataque y entrando en sustitución del inglés. La otra opción sería no variar el sistema de juego y colocar a Brahim por detrás de los atacantes brasileños.

Lo más peligroso del RB Leipzig

El equipo alemán no está mostrando su mejor nivel en la Bundesliga. El conjunto dirigido por Rose perdió en el mercado de fichajes a jugadores muy importantes (Nkunku, Gvardiol y Szoboszlai) y ha tenido que modificar su esquema y estilo de juego para adaptarse a estas bajas. Actualmente el equipo marcha quinto en la liga alemana y está fuera de puestos Champions (a tres puntos del Dortmund).

El equipo alemán juega con un 4-4-2 muy marcado, con cuatro defensores, dos centrocampistas, dos bandas y dos delanteros. En la parcela defensiva es donde el equipo tiene más problemas. De los últimos quince partidos solo ha sido capaz de dejar en uno la portería a cero. Klostermann y Orbán son una pareja de centrales altos y fuerte, pero que en velocidad y en las jugadas a balón parado sufren mucho.

El punto más peligroso y con el que el conjunto de Ancelotti debe tener más cuidado es el ofensivo. Las bandas del conjunto alemán están ocupadas por Xavi Simons y Dani Olmo, dos jugadores que técnicamente son muy buenos y a los cuales no les quema el balón en los pies. Además, ambos jugadores son muy rápidos en la toma de decisiones y permiten al equipo salir al contragolpe de manera muy efectiva. La velocidad de los dos delanteros también ayuda mucho a que el equipo de Rose exprima al máximo este estilo de juego. Sesko y sobre todo Openda son los encargados de finalizar las jugadas generadas en su mayoría por ambas bandas.

Maldini ha asegurado que una de las armas principales de este equipo es el 'contraataque' y que los defensores merengues deben tener especial cuidado con Openda: "Es un jugador rapidísimo y con una gran intuición para hacer daño a los rivales al espacio".

Kross, cauto con la eliminatoria y en su futuro

El mediocentro español no quiso asumir el 'papel de favorito' del Real Madrid en esta competición, pero aseguró en la rueda de prensa previa al partido que están preparados para afrontar el torneo que 'más les motiva': "No sé si somos favoritos, pero somos capaces de ganar el título, lo hemos demostrado muchas veces. Tenemos un buen equipo, los hay muy buenos y hemos visto los últimos años que un día malo es suficiente para quedarte fuera de la competición..."

El mediocentro alemán también fue muy cuestionado por su decisión de renovar o no con el equipo blanco. Kross no dio pistas y afirmó que todavía no tiene nada decidido: "Estar motivado es lo más importante. Si tienes las mismas ganas de ganar que hace diez años es muy importante. Si no, no llegas jugando día a día bastante bien a los 34. El cuerpo funciona, lo cuido mucho para estar a este nivel físico y rendir con partidos cada tres o cuatro días".

Quien también se refirió a esta situación fue Ancelotti. El técnico del Real Madrid aseguró que el alemán tiene derecho a decidir su futuro y también que el nivel del mediocentro no ha bajado en los últimos 10 años: "No me da rabia, la decisión que va a tomar es suya y hay que respetarlo... Es difícil para mí decir que es la mejor temporada de Kross, porque siempre hace la mejor. El porcentaje de pases es el mismo que hace diez años en el Bayern Su calidad no ha cambiado, siempre está ahí".

