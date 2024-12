Maldini anticipa las consecuencias de la crisis de resultados del Manchester City de Guardiola: "Es muy importante"

Estaba claro que un tema como la crisis de resultados en la que sigue inmerso el Manchester City no podía pasar desapercibido para el analista de fútbol internacional de la Cadena COPE.

Este domingo, el Manchester City sumó siete partidos consecutivos sin conocer la victoria: son seis derrotas y un empate. Además, la derrota fue contra uno de los rivales directos por el título de Liga en Inglaterra: el Liverpool.

Cordon Press Varios futbolistas del Liverpool celebran el gol de Gakpo contra el Manchester City.

El Liverpool venció por 2-0 al equipo que entrena Pep Guardiola, con goles de Gakpo y Salah, de penalty, y deja al equipo 'citizen' fuera de los puestos de Liga de Campeones. El equipo, después de 13 jornadas, es quinto en la clasificación, con 23 puntos, once por debajo del Liverpool, que lidera con holgura el torneo liguero.

Para Maldini, esa 'puntilla' que el equipo de Arne Slot le dio al City fue algo "tremendo", pero "derrota justa", en la que el equipo de Anfield fue muy superior: "Le arrolló los primeros treinta minutos, y luego, cuando ya tenía un poquito más la pelota, el Liverpool estuvo muy, muy tranquilo atrás y el contragolpeando siempre con peligro", analizó.

Maldini cree que el 2-0 se quedó, incluso, corto "y esto es histórico", en alusión a esa mala de resultados que arrastra el equipo de Manchester y que le ha llevado "prácticamente, a perder la Liga".

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO AL EQUIPO?

Es la gran pregunta que se hacen todos los aficionados al fútbol internacional: ¿qué le está pasando al Manchester City? Y es que se hace muy raro ver a todo un campeón de Liga y de Champions en una crisis tan pronunciada.

CORDONPRESS Pep Guardiola, con gesto de preocupación durante el Liverpool-Manchester City, en la Premier League

Para Maldini, hay algo que marca un antes y un despúes en la trayectoria del equipo durante la presente temporada: "Por supuesto que la baja de Rodri es fundamental. Eso es es indudable, pero yo creo que hay mucho más", avanzó.

La grave lesión de rodilla de Rodri Hernández es solo una de las muchas causas que, sumadas, derivan en la situación actual: Kevin De Bruyne, otro de los pilares del equipo, también se encuentra lesionado, Foden está en un momento de forma muy malo, "los extremos no terminan de funcionar y Gvardiol está mal. De hecho, el domingo ya no fue titular".

Yendo más al detalle, Maldini se detiene en un a cuestión "de la que yo creo que no se habla mucho y es muy importante".

Maldini se refiere a la necesidad permanente que tiene Pep Guardiola en mover piezas en el equipo para adaptarse al juego sin Rodri: "Y es que tampoco Kovacic, que es el que estaba jugando por Rodri. Con lo cual, frente al Liverpool, por ejemplo, Bernardo Silva jugó muy atrás, lo que le aleja mucho del área".

Rodri Hernández y Roberto Morales

Y a partir de ese simple movimiento, "el equipo se descompone y yo lo que creo es que no encuentra la forma Guardiola, porque en Anfield empezó el partido sin extremos y terminó jugando con tres extremos", en alusión al momento en que coincidieron durante el partido Doku, Savinho y Grealish "por dentro, que es otro extremo", puntualizó.

En conclusión, Maldini cree que Guardiola "no está no está encontrando la fórmula, no termina de dar con la tecla y la Liga la tiene prácticamente perdida", reincide.

En cuanto a dónde puede llegar este Manchester City desnortado en la Champions League, "lógicamente, se va a clasificar, salvo catástrofe histórica". Apuesta que, si el equipo, no se clasifica directamente para octavos de final, quedando entre los ocho primeros puestos, "pero a partir del playoff, lógicamente, pasas a depender de ti mismo, pero", advierte, "yo veo muy difícil que sin Rodri y tal como están algunos jugadores, el manchester City pueda acabar haciendo una buena temporada".