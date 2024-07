La maldición del cartel de la UEFA que ha terminado con la victoria de España en la Eurocopa

Este domingo la selección española de fútbol se ha proclamado campeona de Europa en una final de infarto frente a Inglaterra. Los de Luis de la Fuente han conseguido vencer por 2-1 con tantos de Nico Williams en el 47', y Mikel Oyarzabal en el 87'.

El torneo español ha sido prácticamente perfecto, ha logrado ganar todos los partidos que ha disputado, tan solo necesitando en una ocasión el tiempo extra, frente a Alemania en los cuartos de final. Ha sumado además 15 goles a favor durante esta Eurocopa, y tan solo ha encajado cuatro.

España era considerada por muchos jugadores y entrenadores rivales como una de las favoritas, y así lo han hecho saber en las declaraciones que han hecho durante el torneo. Sin embargo, para la UEFA este título ha debido ser una sorpresa, pues en el cartel promocional de la Eurocopa incluían con sus respectivas estrellas a Portugal, Inglaterra, Francia, Bélgica, Croacia, Italia, Alemania, y Países Bajos, en total ocho selecciones, pero ninguna de ellas España.

