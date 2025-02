La mala suerte de Jorge Martín: Repetir título se pone casi imposible

El director médico de MotoGP, el español Ángel Charte, ha asegurado este jueves que el piloto español y vigente campeón de MotoGP Jorge Martín, además de perderse la cita inaugural del Gran Premio de Tailandia que se disputa este fin de semana, no podrá estar en el Gran Premio de la República Argentina (14-16 marzo) y que habrá que ver si podrá volver dos semanas después en la cita de Las Américas.

"De momento Tailandia seguro que no y Argentina tampoco. Es un tema que hay que verlo poco a poco. La recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace un buen callo de fractura, puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo", ha asegurado Charte en declaraciones a DAZN.

El piloto español fue intervenido el pasado martes de las fracturas en la mano izquierda que sufrió tras una fuerte caída mientras entrenaba el pasado lunes. Una nueva operación que fue realizada por el doctor Xavier Mir, quien ya le había operado a principios de febrero tras la fuerte caída que tuvo durante la primera jornada del test de Sepang, en Malasia, y que le hizo perderse la mayoría de los test de pretemporada.

"Está muy animado, como siempre, es un hombre muy vital, y lo que más nos puede preocupar es que consolide perfectamente el escafoides", ha afirmado Charte sobre el estado de ánimo de Martín, quien aseguró que no sabe si esta nueva lesión le hará "más fuerte", aunque sabe que saldrá "adelante, como siempre", según publicó en su perfil de Instagram.

"Le haremos una prueba, seguramente antes de ir a Texas, y veremos lo que hay", ha asegurado el director médico de MotoGP, dejando en el aire la presencia del vigente campeón en la cita estadounidense y confirmando que, como mínimo, se perderá los dos primeros Grandes Premios de la temporada.