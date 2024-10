El mal que ve Paco González en el Real Madrid esta temporada: "No tiene"

El Real Madrid ha pagado este miércoles contra el Lille el gran esfuerzo realizado en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Jonathan David, desde el punto de penalti, fue el autor de la victoria francesa y puso fin a la racha de 36 partidos sin perder del conjunto blanco, que no caía derrotado desde el pasado 18 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

ANCELOTTI DA LA ALTERNATIVA A ENDRICK

Kylian Mbappé, recuperado del problema muscular sufrido hace ocho días ante el Alavés, ha comenzado el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra Lille en el banquillo. El delantero regresa a su país con el Real Madrid y podría enfrentarse a su hermano que viste la camiseta roja del conjunto del norte de Francia.

Aunque las sorpresas en el once de Carlo Ancelotti, sin lugar a dudas, han sido Camavinga y Endrick. El centrocampista se lesionó el pasado 13 de agosto antes de disputar la Supercopa de Europa y no había podido enfundarse la camiseta blanca. Y el brasileño, que ya ha dejado detalles de su capacidad goleadora, se estrena como titular este miércoles.

EFE Kylian Mbappé sentado en el banquillo del Real Madrid en Lille.

Pese a las novedades, el técnico italiano del Real Madrid mantiene el sistema que ya modificó ante el Atlético de Madrid, con cuatro centrocampistas. Centro del campo que esta vez conforman Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham.

Y en la portería el ucraniano Lunin sustituye a Thibaut Courtois, que terminó el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid con una molestias musculares. El belga estará de baja unas tres semanas y podría reaparecer contra el Celta de Vigo el próximo 19 de octubre.

LLEGÓ LA DERROTA 36 PARTIDOS DESPUÉS

El Real Madrid dominó la posesión del balón en la primera parte. Sin embargo, ese dominio no fue capaz de trasladarlo a la portería rival. Aunque la primera gran ocasión del partido fue de Endrick antes del minuto 20. El brasileño recibió el balón en el centro del campo y cabalgó hasta el área rival, donde probó suerte con un disparo que salió centrado y terminó en las manos de Chevalier.

Pocos minutos después, Lunin evitó el gol de Jonathan David en una doble ocasión. El atacante canadiense, primero, remató de cabeza y, posteriormente, disparó al palo. Y en ambas ocasiones el meta ucraniano demostró sus grandes reflejos bajo los palos.

EFE Endrick conduce el balón ante Bouaddi.

Al borde del descanso, llegó el 1-0 del equipo francés. David transformó un penalti imparable para Lunin y que fue provocado por una falta directa por Zhegrova, que golpeó en la mano de Camavinga. Y aunque Endrick pudo poner el 1-1 los jugadores se marcharon al descanso con la victoria parcial del Lille.

Tras el paso por vestuarios, Ancelotti buscó la reacción de su equipo dando entrada a Fran García. Pero los pupilos de Bruno Genesio no se amedrentaron y siguieron buscando la portería de Lunin. Aunque la entrada de Mbappé y Modric al terreno de juego hicieron retroceder al conjunto francés, que saboreaba el primer triunfo en esta 'nueva' Liga de Campeones.

El Real Madrid se volcó en los minutos finales en busca del empate. El conjunto blanco gozó de tres ocasiones consecutivas; pero Arda Güler, Rudiger y Bellingham no estuvieron acertados y no lograron perforar la portería defendida por Chevalier. Y así, sufriendo mucho en los minutos finales, el Lille tumbó a un Real Madrid que encadenaba 36 partidos si conocer la derrota.

EL MAL DEL REAL MADRID

Manolo Sanchís, a la conclusión del partido, analizó en Tiempo de Juego la derrota del Real Madrid. "Creo que ha sido un partido que ha demostrado la situación en la que está el Real Madrid", empezó diciendo el comentarista.

Y añadía: "Ancelotti está intentando conseguir un buen equipo con la gran plantilla que tiene, pero no lo ha conseguido todavía. Hoy era une nueva prueba para encontrar ese camino, pero tampoco era el mejor día".

El exjugador del equipo blanco iba más allá en su análisis y explicaba: "El Real Madrid ha pagado el esfuerzo del domingo. No ha merecido perder, pero tampoco ganar. Ha jugado un partido insulso, donde se suponía que tenía que dominar y se le ha escapado".

Paco González, por su parte, afirmaba: "Hoy he visto un mal común en el Real Madrid y en el Atlético. No tenía fuerzas, ni chispa. Y en lo particular, veo un Real Madrid sin magia en el centro del campo".

"No tiene un jugador que ponga un balón en condiciones ventajosas a Endrick", sentenciaba el director de Tiempo de Juego.

