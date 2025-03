Luka Doncic 'explota' contra el arbitraje tras el partido ante los Nets: "Fue mucho, no voy a mentir"

Luka Doncic vivió este lunes una noche de frustración con los árbitros en la derrota de Los Ángeles Lakers por 111-108 ante los Brooklyn Nets que entrena el español Jordi Fernández.

"Sí, al fin y al cabo, fue mucho. No fue justo. Pero, sabes, tienes que seguir jugando el partido. Tengo que seguir jugando el partido. Pero fue mucho, no voy a mentir...", dijo en la rueda de prensa tras el encuentro. Minutos después, otro periodista le preguntó si podía explicar a qué se refería exactamente con que "no fue justo" pero el esloveno, con sonrisa irónica, no quiso meterse en líos. "No voy a decir nada... Pero todo el mundo que vio el partido sabe lo que sucedió", apuntó.

Doncic, que había sido duda por molestias en la espalda, selló su segundo triple-doble con los Lakers pero no tuvo su día de cara al aro con un 8 de 26 en tiros (3 de 10 en triples) y un 3 de 4 desde la línea de personal. Acabó con 22 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias tras sufrir dos contra uno durante toda la velada y de terminar nada contento con los árbitros.

Especialmente frustrado se le vio en el tercer cuarto cuando Doncic levantó los brazos en tono sarcástico después de que le pitaran una falta. Poco después y en ese mismo periodo se llevó una técnica tras una noche en la que protestó en numerosas ocasiones las decisiones arbitrales.

Cordon Press Luka Doncic, en el partido ante los Nets

Los Lakers tuvieron un 15 de 19 en tiros libres frente al 19 de 30 de los Nets. Más significativo fue el desequilibrio en la primera mitad, con solo 2 de 2 para los angelinos en comparación con el 8 de 16 de los neoyorquinos. Este fue el primer encuentro de los Lakers (40-23) desde que se lesionó LeBron James el sábado. También fueron baja Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura y Jaxson Hayes.