Luis Enrique, firme con su decisión con Dembélé: "El problema no es entre él y yo; es entre él y sus obligaciones"

Luis Enrique Martínez no tuvo problema en aclarar qué es lo que le ha llevado a prescindir de Ousmane Dembélé de cara al segundo partido del PSG en la Liga de Campeones.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Luis Enrique y Dembélé

Dembélé fue apartado de la convocatoria del equipo que jugará este martes frente al Arsenal, tal y como informaba esta misma mañana toda la prensa deportiva francesa. Tan solo horas después, el entrenador del PSG dio todo tipo de explicaciones.

LUIS ENRIQUE: "SI ALGUIEN NO CUMPLE, NINGÚN PROBLEMA"

Sin entrar en detalles, Luis Enrique Martínez confirmó que Dembélé fue apartado por disciplina: "Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo, significa para mí que no está preparado, y significa que necesitamos en una semana tan importante como esta y en un partido tan importante como este que todos los jugadores estén en disposición. Si alguien no cumple con las expectativas, ningún problema. Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo", remarcó.

Luis Enrique puso en valor su trabajo y reconoce que dejar al delantero apartado del equipo no fue una decisión fácil, pero sí necesaria: "Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles, y ayer tuve que tomar una decisión difícil, pero que considero que es la mejor para el equipo sin ninguna duda. ¡Sin ninguna duda! La volvería a hacer cien veces más".

Ante la insistencia de algunos periodistas por saber si hubo algún problema directo entre el entrenador y el futbolista, Luis Enrique ya avisó de que no quiere "hacer de esto una telenovela", pero aclaró que "no ha habido ninguna discusión entre el jugador y yo. No hay un problema entre el jugador y el entrenador: hay un problema entre el jugador y sus obligaciones con el equipo, y eso se subsana en cinco minutos", en alusión de nuevo a su decisión de apartarlo.

Preguntado finalmente si se mostraba agradecido con Dembélé, y 'tirando' de su particular estilo en las ruedas de prensa, Luis Enrique recordó que "parece que nunca hayamos perdido con Ousmane Dembélé, y perdimos con el Newcastle, en Milán, en Dortmund, en casa contra el Barça... Ay, qué miedo ¿eh?", dijo poniendo punto y final a su decisión.