Lucas Vázquez: "La primera parte no hicieron prácticamente nada y la segunda, se encontraron la victoria"

Lucas Vázquez, capitán del Real Madrid, valoró la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones, tras caer en los dos partidos ante el Arsenal, y admitió que les faltó fútbol pero lanzando un mensaje de optimismo para el futuro al asegurar que volverán "más fuertes".

"Igual que cuando ganamos todos somos responsables, cuando perdemos también. Es parte del fútbol, el madridismo sabe que nos dejamos la piel siempre, a veces sale bien y otras mal pero siempre damos la cara. La atmósfera que han creado ha sido increíble. Volveremos más fuertes porque el Real Madrid vuelve siempre", dijo.

EFE Saka celebra el 0-1 del Arsenal contra el Real Madrid.

"Es un momento difícil, lo hemos intentado pero ha sido un partido difícil, no hemos tenido todas las ocasiones que nos hubiese gustado. No le hemos perdido la cara al partido pero ha habido muchas interrupciones, esos momentos que a veces la balanza cae de nuestro lado no se ha dado y al final no hemos podido hacer lo que queríamos", añadió en su análisis en Movistar+.

Lucas admitió que al Real Madrid le faltó fútbol para poder superar y tener un mayor criterio con balón para poder haber resucitado la eliminatoria, tras caer 3-0 en la ida en el Emirates Stadium en Londres.

"Quizás sí, nos ha faltado claridad con balón, paciencia en determinados momentos, llevar el balón de lado a lado para penetrar en una defensa que estaba bien organizada. Ellos han venido a defenderse, a hacer su papel. La primera parte no hicieron prácticamente nada y la segunda, con el equipo volcado, se encontraron la victoria. Lo hemos intentado", afirmó.

EFE Bellingham, cabizbajo tras la eliminación del Real Madrid.

Intentó mirar con optimismo a lo que le queda el Real Madrid en la temporada, una Liga en la que tiene una desventaja de cuatro puntos con el Barcelona, rival en la final de la Copa del Rey, y el Mundial de Clubes,

"Queda mucha temporada por disputar, el equipo está unido, está bien, con ganas de conseguir lo que queda y vamos a trabajar para conseguir todo", sentenció.