Los planes del Barcelona al declararle la guerra al PSG tras llevarse a Dembele: "Bienvenidos al mundo real"

El mercado de fichajes se mueve hasta el punto de que se avecina este 31 de julio con un posible terremoto. Desde Francia señalan que el PSG tendría ya casi hecho el fichaje por el jugador francés del FC Barcelona, Ousmane Dembélé. Esta información ha sido corroborada por Helena Condis, hasta el punto que el delantero ha revelado a algunos de sus compañeros que pondrá rumbo a París. Pero en 'Tiempo de Juego' se debatió sobre la reacción del equipo culé, que ha sorprendido a propios y extraños en el mercado de fichajes.

El delantero galo tiene una cláusula de salida del Barcelona de 50 millones de euros que se puede activar antes del 31 de julio y eso podría ser usado por el PSG para encontrar así un sustituto para Kylian Mbappé. El extremo francés fue uno de los jugadores más destacados en la goleada azulgrana en El Clásico de Dallas y tendría sobre la mesa una propuesta de renovación hasta 2027 que habría rechazado, por el momento. El equipo parisino envió una carta formal pidiendo permiso para negociar con el futbolista, mientras que el Barça le declara intransferible y se remite a la cláusula.

Según Helena Condis, el agente de Dembélé habría exigido un salario cercano a los seis millones de euros que el Barcelona no se ve capaz de asumir. Además, en la madrugada de este sábado el jugador se habría negado a que el equipo hiciera caja con él y así se lo habría hecho saber a Mateu Alemany. Xavi Hernández está intentándolo todo para que Ousmane siga formando parte de la plantilla del Barça. El técnico se ha reunido en varias ocasiones con el jugador, pero parece que todo se puede precipitar en las próximas horas, antes de que caduque la cláusula.

La reacción del Barça

Pese a todo, las sensaciones en el seno de la entidad azulgrana son negativas porque el PSG habría reaccionado a las reticencias iniciales de Dembélé mejorando su oferta económica inicial al jugador, al mismo tiempo que en su misiva se mostraban dispuestos a negociar con el Barça. Pero culés y parisinos pueden protagonizar uno de los pulsos del mercado de fichajes del verano, ya que la misma Helena Condis planteaba la posibilidad de que ambos clubes vayan "a la guerra". En 'El Tertulión' de este domingo reaccionaron a esta posibilidad.

Mientras tanto, en Madrid no se inmutan por cómo puede afectar esto a la situación de Kylian Mbappé. Según informaba Arancha Rodríguez en 'El Partidazo de COPE' del pasado viernes, el club blanco no está dispuesto a abonar 250 millones de euros por el delantero francés este verano. Una cifra que había salido en las últimas horas, y con la que no cuentan. El club insiste en su política en este tema: no van a ser ellos los que den un paso al frente, porque por ahora el conflicto se da entre el jugador y el PSG. Este lunes 31 se cumple la fecha límite dada por la entidad al jugador, así que se espera movimiento.

¿Podrían llegar Mbappé, Vinicius y Rodrygo al nivel de la BBC?



De materializarse este fichaje, el Real Madrid contaría con una tripleta formidable formada por Rodrygo, Vinicius y Mbappé, lo que hace que surjan las comparaciones con una de las delanteras más exitosas, no sólo del Real Madrid, sino de la historia del fútbol, la BBC. Manolo Lama y Paco González se mojan y eligen entre la BBC y un posible tridente formado por los dos brasileños y Kylian.

