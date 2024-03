Los narcos de Rosario amenazan de muerte a Di María: "No vuelvas más"

La familia del internacional argentino Ángel di María recibió en la madrugada de este lunes unmensaje amenazante en la casa que posee cerca de Rosario, su ciudad natal, que vive en las últimas semanas un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico.

Los parientes del jugador del Benfica se encontraban en una urbanización en la localidad de Funes (provincia de Santa Fe), cuando un vehículo arrojó en torno a las 02.30 horas un mensaje amenazante. Aunque las fuentes oficiales de Rosario no divulgaron el contenido del mensaje por no aumentar la "conmoción social", medios locales publicaron un texto: "Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Además, los encargados de seguridad comentaron que se escucharon cuatro disparos cuando el auto se alejó a gran velocidad.

Amenaza a Fideo Di María. La misma impunidad con la que balearon el super de Antonella. Meterse con su hija es de cobarde. Rosario, donde manda la impunidad. pic.twitter.com/NV5pmWWdEJ — Santiago Baraldi (@BaraldiSantiago) March 25, 2024

El extremo se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar los duelos amistosos en Estados Unidos; precisamente, en el anterior, jugado ante El Salvador y en el que ejerció de capitán ante la ausencia de Lionel Messi, fue protagonista en la victoria por 3-0 al dar una asistencia a Cristian Romero para el primer gol. Con esta, aumentó su leyenda con la 'albiceleste' al superar como segundo máximo asistente del combinado nacional a Diego Armando Maradona y colocarse por detrás de Messi.

Precisamente, el capitán de la 'Scaloneta' que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 también sabe lo que es recibir amenazas en su entorno familiar, ya que en marzo de 2023 parientes de su esposa Antonela Roccuzzo recibieron un cartel dirigido a la 'Pulga' y su supermercado fue tiroteado.

Debido a un recrudecimiento de los delitos asociados al narcotráfico en las últimas semanas, que incluyó el asesinato de cuatro ciudadanos de manera aleatoria, el Gobierno argentino decidió enviar fuerzas federales para actuar en coordinación con la policía provincial y local, y sumar efectivos militares para brindar apoyo logístico. "Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico", aseveró la semana pasada el ministro de Defensa, Luis Petri, al poner en marcha el operativo en el que fueron desplegados efectivos y medios de las Fuerzas Armadas en Rosario.

El Club Atlético Rosario Central, en el que Di María debutó como profesional en 2005, emitió un comunicado para repudiar "enfáticamente" las amenazas contra el futbolista surgido de su cantera. "Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes", expresó el club.

La institución afirmó que "no se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos, así como tampoco se puede permitir la violencia contra ningún actor de la familia del fútbol".