Los guiños del Athletic a Nico Williams que no gustarán en el Barça: "Haz caso a las señales"

El futuro de Nico Williams sigue dando que hablar, sin embargo, tal y como avanzó este martes nuestro compañero Víctor Navarro, la operación por el FC Barcelona se ha complicado y la opción de que Nico Williams sea blaugrana la próxima temporada se aleja.

Desde Bilbao se sigue diciendo que cuentan con uno de sus campeones de Europa para la temporada que viene y muestra de ello son los últimos guiños del club vasco a Nico en su página web.

Se aleja la posibilidad del fichaje de Nico Williams por el Barça La presión desde Bilbao por el jugador, más la oferta del PSG por él, hace que la operación se complique para el Barça. El dinero lo tienen para pagarlo, pero no para inscribirlo. 30 jul 2024 - 19:23

Por un lado, el equipo muestra una foto de los hermanos Williams en el apartado para comprar las entradas del partido ante el Barcelona que se jugará para el próximo mes de mayo en San Mamés, coincidiendo con la última jornada de LaLiga en Primera División.

Por otro lado, en el apartado de 'Club Athletic', aparece la fotografía de Nico Williams con un carné de socio para animar a los seguidores del Athletic a hacerse socio.

Además de esa fotografía acompaña un lema que dentro de este 'culebrón' no tiene pinta de ser casual: "Haz caso a los señales".

Dos guiños del club bilbaíno a una de sus estrellas que seguro que en Can Barça no gustarán ya que están viendo que uno de los deseos al comienzo del mercado se está esfumando. Cabe destacar que en el club blaugrana tienen dinero para pagar el fichaje, pero no tendrían espacio para inscribirlo.

Y mientras tanto también durante las últimas horas han aparecido informaciones de un interés del PSG en hacerse con los servicios del campeón de Europa.