Los detalles de la Copa: El puzzle del palco, los costes de la gabarra y el adorable niño mallorquín

Athletic de Bilbao y Mallorca se enfrentan este sábado en La Cartuja en la final de la Copa del Rey 2024. Un partido que llevará la alegría a una de las dos ciudades y que miles de aficionados viven intensamente en las calles de Sevilla. Sobre el césped 22 futbolistas que tratarán de dar el trofeo a sus equipos. Sin embargo, los protagonistas no solo son los que se visten de corto y al margen de la polémica con los camareros o la odisea balear para llegar a Andalucía hay otras historias que merecen ser contadas.

Goleada del Athletic en las gradas

Solo unas 60.000 personas podrán presenciar la final en directo desde las gradas. Sin embargo, se estima que se concentrará en la capital andaluza unos 100.000 seguidores de ambos equipos, la inmensa mayoría del club rojiblanco. Y es que durante la semana han ido llegando a Sevilla miles de hinchas bilbaínos hasta alcanzar una cifra cercana a los 70.000.

El Athletic también goleará en las gradas. Tanto es así que los aficionados presentes en la zona destinada a los seguidores del Mallorca en La Cartuja podrán portar camisetas y distintivos de su equipo. Sin embargo, la hinchada balear también se está dejando notar y el buen rollo está imperando en las calles. El claro ejemplo un vídeo divertidísimo de El Correo en el que un par de niños bermellones hablan de la afición contraria: "Mira a un lado Bilbao, miro al otro lado Bilbao..."

Coches, aviones, autobuses, barcos y tren... todo vale para llegar a Sevilla

Agentes de la DGT controlan los accesos a los principales accesos a la ciudad, sobre todo desde la A-4 y la A-66, puesto que desde ambos clubes se ha informado de la llegada unos 250 autobuses --200 del Athletic y 50 del Mallorca-- y de 2.700 vehículos, en su mayoría vascos (2.000, de los que 400 serán caravanas). Además, se realizarán labores de control en la estación de tren de Santa Justa y el aeropuerto.

En este sentido, el aeropuerto de San Pablo atenderá más de un centenar de vuelos chárter entre el viernes y el domingo 7 de abril --54 llegadas y 52 salidas--, con motivo de la final de la Copa del Rey. Los párkings cercanos al estadio están a reventar y desde Mallorca se han tenido que fletar hasta barcos para poder cruzar a la Península y emprender el viaje via carretera hasta Sevilla.

El precio de la gabarra

Si el Athletic gana 40 años después la gabarra volverá a surcar la ría de Nervión. Desde entonces el histórico barco lleva amarrado porque el conjunto bilbaíno no ha vuelto a ganar un título de suficiente entidad para sacarla. Pudieron hacerlo, pero no lo consideraron oportuno en las Supercopas de 2015 y 2020.

El pasado lunes el Athletic confirmó que la gabarra surcaría otra vez la Ría el 11 de abril si el equipo rojiblanco gana el título en Sevilla y anunció además un protocolo obligatorio para la comitiva de acompañamiento que incluía una cuota de inscripción variable que oscila entre los 250 y los 3.000 euros según "el bloque/categoría al que opta cada embarcación" y una cantidad adicional "en función del número de plazas máximo".

La última vez que la gabarra surcó la Ría de Nervión fue hace 40 años. EFE





Los que si podrán verlo gratis serán aquellos que se ubiquen en ambos márgenes de la Ría, pero todos aquellos que vayan en barco sobre el agua tendrán que pagar. La gabarra ya está preparada, como se ha hecho en otras finales disputadas en los últimos tiempos por el Athletic. Quién sabe si esta vez podrá salir.

¿Cómo será el palco?

La final como es habitual estará presidida por el rey Felipe VI. El monarca no ha acudido a la boda de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con Teresa Urquijo, familiar suya, por tener que asistir a la final de Copa. A su lado en el palco no estará como en los últimos años Luis Rubiales, que ya no es presidente de la RFEF, tampoco Pedro Rocha, expresidente de la Junta Gestora y que dimitió hace unos días para convocar elecciones.





Será Rafael del Amo, máximo mandatario de la Federación Navarra el que ocupe el lugar de honor destinado a la Federación Española. A su lado estarán tres ministros del Gobierno: Pilar Alegría, ministra de Educación, Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Fernando Grande Marlasca, ministro del Interior. Además, cada equipo podrá tener 12 plazas en el palco para su directiva.

Felipe VI deberá someterse una vez más a la incómoda pitada al himno nacional que se espera por parte de la afición del Athletic pese a que el club ha emitido un comunicado en el que pide a sus seguidores que guarden respeto y no lo hagan.