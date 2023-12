¿Qué equipo sería el campeón de Liga si el torneo se disputara de enero a diciembre?

La victoria del Atlético de Madrid ante el Sevilla en la última jornada de Liga ha permitido al conjunto colchonero ser el equipo que más puntos ha conseguido en el año natural de 2023. El Atlético de Madrid deberá compartir este puesto con el Barcelona de Xavi Hernández. Ambos equipos han conseguido un total de 88 puntos. Un total de veintisiete victorias, siete empates y siete derrotas han firmado Atlético y Barcelona, por el 26-7-8 del Real Madrid, y el 23-8-10 del Girona. El segundo equipo ha sido el Real Madrid con 85 y el tercero en la lista el Girona con 77. El equipo catalán ha conseguido la mayoría de estos puntos en la primera vuelta de la temporada 2023-2024 (45 puntos). La Real Sociedad es quinta con 73 puntos, diez más que el Betis.

El Girona, la gran revelación de las cinco grandes ligas

El equipo dirigido por Míchel finiquitó una primera vuelta histórica a domicilio con el empate contra el Betis en el Benito Villamarín (1-1). Este empate le sirve para mantener la condición de invicto como visitante tras nueve desplazamientos, con un increíble balance de siete victorias y dos empates (23 puntos de 27 posibles).

Míchel durante un partido con el Girona





"Hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido, Aquí no había ganado nadie y hemos estado muy cerca. El empate es justo, aunque es verdad que lo teníamos casi en la mano. Pero estoy muy contento del rendimiento del equipo: ante un gran rival ha hecho un gran partido", afirmó Míchel Sánchez tras el empate.

Solo seis equipos habían logrado siete o más triunfos fuera de casa en una primera vuelta: el Real Madrid del curso 1988-89 (7 victorias y 3 empates), el Real Betis 1996-1997 (7 victorias y 4 empates) y el Barcelona en las temporadas 2009-10 (7 victorias y 3 empates), 2010-11 (9 victorias y 1 empate), 2012-13 (10 victorias) y 2017-18 (8 victorias y 2 empates). Otros equipos tienen esta condición de invictos, pero todos por debajo de los datos actuales del Girona.

En la previa de la visita al Betis, Míchel remarcó que lo que está haciendo el Girona fuera de casa es algo excepcional: "Es espectacular. Es muy difícil mantener este nivel, pero el equipo lo intentará, seguro", afirmó Michel. El Girona también se ha convertido, en esta primera vuelta, en el equipo con más dianas a domicilio (21).

Un Barcelona con problemas en la primera vuelta de la temporada

La ajustada victoria contra el Almería (3-2), colista de Primera, solo ha aumentado la tormenta que rodea al equipo catalán, que pese a clasificarse para los octavos de la Liga de Campeones como primero de su grupo, anda despistado en el campeonato nacional, donde ocupa la cuarta posición, por detrás de Real Madrid, Girona y Atlético de Madrid, que ganó su partido atrasado contra el Sevilla y le adelantó en la clasificación.

Xavi Hernández en rueda de prensa





El discurso en rueda de prensa de Xavi Hernández tras el partido contra Almería dejó entrever que algo no acaba de carburar en el vestuario: "La primera parte es inaceptable. Tenemos que tener alma. Como entrenador no la acepto. O corremos como animales o no nos llega. No somos el Barça de 2010, lo que nos dio títulos fue un equipo con alma, que ganaba duelos, agresivo, que iba a la presión alta".

La sangría defensiva es uno de los mayores problemas del Barcelona. El equipo ha encajado 21 tantos, uno más de los 20 que recibió el curso pasado en 38 jornadas. Uno de los motivos por los que el Barça ganó el título liguero fue su gran hacer defensivo. Koundé, Araujo y Christensen lideraron el eje de la zaga en la mayoría de partidos, aunque el nivel de estos jugadores ha bajado en este primer tramo de temporada, sobre todo el de Koundé.

El otro gran problema del Barcelona es la falta de efectividad en las jugadas de ataque. Lo cierto es que a Robert Lewandowski, clave la temporada pasada para levantar el título con 23 goles. En la actual, el polaco lleva 8 dianas. Entre el resto de atacantes del club azulgrana suma 4 goles en Liga. La llegada en el mercado invernal del brasileño Vitor Roque puede ser un gran revulsivo ofensivo para el Barça.