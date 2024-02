Los clubes de LaLiga cargan contra el Gobierno por no oponerse a la Superliga

Presidentes y directivos de clubes de LaLiga han expresado su incomprensión por que el Gobierno español sea el único que no ha firmado la declaración conjunta, suscrita por 26 de los 27 países de la UE, sobre un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte.

El texto de la declaración informal, propuesta por el gobierno francés y firmada el pasado día 7 en vísperas del Congreso de la UEFA en París, no hace mención expresa a la Superliga, pero aboga por un modelo deportivo basado en la solidaridad, el mérito deportivo y el impacto social del deporte. El gobierno de España decidió renunciar a la firma por "estar sub iudice el caso Superliga" y propuso la celebración de una reunión formal sobre el modelo del deporte europeo, una vez se produzca la sentencia sobre el ‘Caso Superliga’, cuyo juicio se celebrará el 14 de marzo.

Las razones por las que el Gobierno de España no ha firmado el documento contra la Superliga El Gobierno de España intentó modificar la declaración y quitar algún párrafo, pero ante la negativa de algunos países decidió no firmar el documento conjunto.

El ejecutivo español trasladó a los países miembros que el modelo del deporte europeo debe responder siempre a la legislación europea y a la de los países miembros, así como a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los demás órganos jurisdiccionales competentes.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz: "Yo le diría a Pedro Sánchez que escuche al fútbol español, que escuche al fútbol de la calle. Yo lo invito a venir a Cádiz y le explico lo que significa para nosotros, para el fútbol español, para los equipos como el Cádiz, el que se cubra la meritocracia en el fútbol, el que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo tengo derecho, los gaditanos y los cadistas tenemos derecho a soñar con conseguir algún día entrar en competición europea y pelearla, como lo han hecho otros equipos, como por ejemplo el Sevilla".

Ramón Alarcón, CEO del Betis: "Yo tengo incomprensión, no comprendo como una declaración donde de lo que hablan es de solidaridad en el fútbol, de meritocracia, es decir, hay que participar en Europa si lo ganamos en los terrenos de juego, de reparto equitativo de derechos... Creo que todos los que vamos al fútbol lo ratificamos al cien por cien".

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés: "Yo creo que es una muy buena declaración y sorprende que el Gobierno de España no la haya firmado, porque es una declaración que está basada en principios que están en lo que es el deporte, la esencia del deporte en sí. Además, van en línea con lo que de forma mayoritaria todos los clubes, o la mayoría de los clubes de la liga, han manifestado públicamente".



Fernando Roig Negueroles, director ejecutivo del Villarreal: "Cuando hay 27 países y 26 están de acuerdo en una cosa y uno no, pues supongo que el equivocado será el que es el único que no lo hace, ¿no?. Yo creo que las competiciones tienen que ser todas por méritos deportivos y que el Gobierno Español debería unirse a los otros 26".



Fran Canal, director general de Osasuna: "Creo que tendríamos que pedirle con mesura al Gobierno de España que reconsidere su posición, que escuche a todos los clubes que en estos momentos en España tenemos muy clara la idea que perseguimos, que es que el proyecto de la Superliga no vaya para adelante, que escuche a las ligas nacionales de todos sus países, que escuche a los demás gobiernos de Europa y que se plantee que no puede quedarse solo y aislado".

Delfí Geli, presidente del Girona: "Nuestra postura ha sido clara desde el primer día. Sorprendente que el Gobierno no esté con la mayoría de los clubes de fútbol de LaLiga española y siempre hemos defendido que los méritos se ganan jornada a jornada, temporada a temporada, y todos los clubes tienen derecho a tener esa posibilidad de luchar por estar en competición europea".



Patricio Viñayo, director general de Las Palmas: "Un gobierno que tiene tan presente el ascensor social, es decir, que no haya castas en las que hay un coto privado para una versión elitista del deporte, es incongruente que no firme algo que el resto de Europa está clamando porque hacen caso al espíritu y al sentir de sus ciudadanos".