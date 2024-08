Los árbitros de la Premier League tendrán que desvelar a qué equipo apoyan para evitar conflictos de intereses

Los árbitros de la Premier League tendrán que desvelar a qué equipo apoyan para evitar discrepancias como la ocurrida la temporada pasada, cuando el Nottingham Forest acusó a un árbitro del VAR de ser simpatizante del Luton Town.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.