Lío en la San Silvestre Salmantina: descalifican al ganador por no tener licencia para correr

El atleta leonés Jorge Blanco se ha proclamado vencedor de la San Silvestre Salmantina en una situación algo inusual. Aunque no cruzó la meta en primera posición, finalmente se le ha reconocido como el ganador oficial de la prestigiosa carrera después de que Mousaab Hadout, quien llegó primero al paseo de San Antonio, fuera descalificado por incumplir la normativa de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Blanco, que ya había ganado esta carrera en tres ocasiones anteriores, expresó su frustración al no haber podido disfrutar del momento de victoria como es habitual. "Se me ha privado de entrar en meta cogiendo la cinta, disfrutando la victoria como es debido y con la repercusión mediática que no ha podido tener", declaró el atleta tras conocer la resolución.

qué dice el reglamento

La polémica se centra en el incumplimiento de las normas que regulan las competiciones autonómicas. Según el reglamento de la RFEA, solo pueden participar en competiciones del calendario autonómico los atletas con licencia federativa de la comunidad organizadora. La San Silvestre Salmantina, al formar parte del calendario de Castilla y León, restringe la participación a corredores con licencia de esta federación, una condición que Mousaab Hadout, de origen marroquí, no cumplía.

El reglamento es claro en su artículo 16, sección Tercera, que establece que "en las competiciones autonómicas únicamente pueden participar atletas con licencia o título habilitante de dicha federación autonómica". Sin embargo, la organización del evento permitió la participación de Hadout, lo que generó un revuelo entre los asistentes y en redes sociales una vez se conoció la descalificación.

A pesar de las declaraciones de Jorge Blanco y el reconocimiento oficial de su victoria, la organización de la carrera seguía manteniendo a Mousaab Hadout como ganador en su comunicación pública al cierre de la jornada.

Blanco ha lamentado la situación, pero confía en que este incidente sirva para reforzar los controles y evitar confusiones futuras en eventos de este calibre. Por ahora, su victoria en la San Silvestre Salmantina de 2023 quedará como un caso atípico que, sin duda, será recordado por la comunidad atlética.