Pepe Domingo Castaño, en la Feria del Libro de Madrid: "Es hermoso poder decirle ‘hola’ a la gente que te oye"

Nueva cita en el Pepe World Tour. Este domingo, 'La Leyenda' de 'Tiempo de Juego' estuvo firmando ejemplares de su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' en la caseta número 88 de la Feria del Libro de Madrid que está teniendo lugar en El Parque de El Retiro de la capital española.

Durante dos horas, de 12:00 a 14:00h de este domingo Pepe Domingo Castaño recibió a decenas de oyentes de 'Tiempo de Juego' que se pasaron por la caseta para ver y charlar con 'La Leyenda'.

En declaraciones a la editorial Aguilar, editorial del libro de Pepe Domingo Castaño, él mismo explicaba lo que significaba para él poder estar en la Feria del Libro de Madrid.

"Es encontrarte con la gente que te quiere", apuntaba Pepe y añadió: "Lo más hermoso del mundo es poder decirle hola a la gente que te oye y que no te ve, y hoy me están viendo y me están oyendo".

"Están uniendo voz e imagen y no hay nada más hermoso que la gente te quiera", concluyó Pepe.

