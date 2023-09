Lewandowski: "Los árbitros están matando LALIGA y no es atractiva"

Robert Lewandowski está viviendo su segunda temporada en LALIGA española, después de muchos años jugando en la Bundesliga alemana, tanto con el Borussia Dortmund como con el Bayern de Múnich, con el que ganó el campeonato doméstico y la Champions League. El polaco ha tenido que vivir episodios curiosos, como una polémica expulsión en El Sadar la temporada pasada.

Tal vez sea por eso por lo que el polaco sea muy crítico con los árbitros españoles. Así lo ha sido con los árbitros españoles. En una entrevista con el medio polaco Meczykipl, el ariete del Barcelona ha lamentado duramente el "mal papel" que los colegiados tienen en la Liga española, y que no pasa en otros campeonatos.

"LALIGA no quiere promover el juego de ataque. En algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa. Si hago una falta, de repente hay una interpretación diferente, y una tarjeta amarilla para que no haya problemas. No es normal", señaló Lewandowski en la entrevista.

No se quedó ahí, y fue directo: "LALIGA no es ofensiva ni atractiva por esto. Los árbitros españoles matan LALIGA. Es extraño, porque los árbitros parecen saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, se lanza, finge, provoca y comete faltas", añadió al respecto. Palabras duras sobre el campeonato doméstico que se suman a otras voces críticas que ya se quejaban de esto.