Levante - Real Sociedad y Sevilla - Eibar ponen fin a la jornada 34 en Tiempo de Juego este lunes (19.30h)

Este lunes finaliza la 34ª jornada en LaLiga Santander, con Tiempo de Juego como testigo a partir de las 19.30h por las emisoras de Cope Más, cope.es y la app de Tiempo de Juego. Además, lo hace con dos partidos en la que los puntos en juego cobran importancia, teniendo en cuenta que tan sólo quedarán cuatro jornadas por delante.

Levante - Real Sociedad (19.30h)

El Levante es el único de los cuatro equipos en liza de este lunes que puede jugar con tranquilidad puesto que los 42 puntos que suma le mantendrán una temporada más en la élite del fútbol español. La Real Sociedad, a la que le costó reencontrarse con la victoria (ganó al Espanyol por la mínima), se juega su presencia en Europa, por lo que sumar su segundo triunfo consecutivo es casi una obligación.

Paco López no podrá contar con Bardhi por sanción, aunque recupera a Melero. Miramón y Clerc puede volver a ser de la partida, tras descansar en Valladolid, al igual que Morales. La Real llega con bajas, como la de Illarramendi, que pasó por el quirófano este domingo, o Januzaj, Sangalli, Ander Guevara o Zaldua. Odegaard está entre algodones y sólo jugaría si es estrictamente necesario.

Sevilla - Eibar (22h)

La jornada la cierra el partido que se celebra a partir de las diez de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Eibar. Mientras que, para el Sevilla, el triunfo supondría estar prácticamente clasificado para la próxima edición de la Champions League, para el equipo eibarrés supondrá dar un paso importante para la salvación.

Julen Lopetegui podría volver a dar la titularidad a jugadores como Fernando Reges, Banega, Luuk de Jong o Munir, y cuenta con una baja sensible, como la del central Koundé. Orellana, que terminó contrato el 30 de junio, es la baja más importante para un Eibar donde el once de Mendilibar puede registrar algunos cambios en el once titular.

