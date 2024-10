La opinión de Paco González tras el polémico homenaje a un alpinista en San Mamés: "Matar no está bien"

El Athletic de Bilbao se enfrenta este sábado al Espanyol en San Mamés en un partido de la 10ª jornada de LaLiga. Encuentro que ha servido para que el club bilbaíno rinda un homenaje al alpinista Martín Zabaleta, el primer vasco en ascender al Everest. Este y su sherpa Pasang Temba han realizado el saque de honor del duelo en medio de una gran polémica por su pasada vinculación con la banda terrorista ETA.

Centenario de la Federación Vasca

El homenaje coincide con el centenario de la Federación Vasca de Montaña, que este viernes en Vitoria celebró su gala anual. A ella no faltaron ni Martín Zabaleta ni Pasang Temba. Estos dos iconos del alpinismo volvieron a verse 44 años después de protagonizar la primera ascensión al Everest de un montañero vasco, el 14 de mayo de 1980.

X - ATHLETIC Homenaje Athletic

Ese día Martín Zabaleta y Pasang Temba protagonizaron entonces una fotografía histórica en la que posaron juntos con la Ikurriña en la cima más alta del planeta. La ikurriña llegó al Everest de la mano de Pasang Temba, que sigue viviendo en Nepal, donde ha acompañado a otras expediciones, y la foto que inmortalizó el momento fue realizada por Martin Zabaleta, que reside en Montana (Estados Unidos).

La polémica con Martín Zabaleta

Sin embargo, esta iniciativa del Athletic de Bilbao ha provocado incendio en las redes sociales con numerosos mensajes en contra de ello. Muchos usuarios han recordado la unión de Martin Zabaleta con la banda terrorista ETA.

Y es que en la ikurriña que el alpinista dejó en la cima de la montaña más alta del mundo se podía ver, además de un símbolo contra la energía nuclear, claramente el logotipo de ETA, la famosa serpiente enroscada, y el propio Martín Zabaleta llegó a asegurar orgulloso que asumía personalmente el eslogan de la banda terrorista. Curiosamente el año 1980, cuando se produjo la ascensión, fue el de más asesinatos cometidos.

Muchos socios y simpatizantes del Athletic de Bilbao han mostrado su rechazo al homenaje y así lo han dejado claro tanto en las redes sociales como en el momento en el que se ha producido el saque de honor.

Cordon Press Martín Zabaleta recibe el homenaje del Athletic de Bilbao.

La lección de Paco González

El director de Tiempo de Juego no ha querido pasa por alto lo ocurrido en el estadio del Athletic de Bilbao y ha sido claro a la hora de lanzar un mensaje contra la violencia: “No sé si luego se ha arrepentido con el paso de los años”, comenzaba Paco González a hablar del acto de homenaje a Martín Zabaleta.

“Si hay que explicarle a una parte de la sociedad que matar está mal, es que hay una parte de la sociedad que está enferma. Para mí esto no tiene nada que ver ni con política ni con independencia ni con fachas ni con no fachas ni con rojos ni con no rojos. Matar está mal y lo que provocan los asesinatos, sean de parte de quién sean, es dolor. Lo mínimo es tener respeto por la gente que sufre dolor. Si el hombre ha ido evolucionando con los años y se arrepiente de aquello, pues bienvenido. Si no, si sigue en la primera lección, se la repetiremos: Matar no está bien”.

canales de whatsapp

