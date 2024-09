Le roban la medalla de oro a un campeón olímpico y éste le hace una petición especial al ladrón: "Testamento"

En Hungría, ha trascendido la noticia del robo que ha sufrido el campeón olímpico de esgrima László Csongrádi, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 88.

Csongrádi ganó el oro en la competición por equipos de sable masculino. Y sufrió la desgracia de ser víctima de un robo en su domicilio mientras dormía el pasado 10 de septiembre.

Csongrádi, de 65 años, se ha mostrado muy dolido por la pérdida de la medalla de oro, y es por eso por lo que ha aprovechado una entrevista en el periódico húngaro Sportal para lanzar un mensaje al ladrón.

"Llevo dos semanas en las que no puedo estar tranquilo y sentirme feliz, no hago más que acordarme de la medalla de oro que me han robado. Le daría todo al ladrón a cambio de que me devolviera ese objeto que para él no vale nada", lamentaba prácticamente entre lágrimas.

"Por favor", rogaba el ex deportista, "déjame la medalla en el buzón de mi casa y, si la quieres, escribo en mi testamento que la medalla es para ti. Te la puedes quedar después de que me muera".

Csongrádi contó que la medalla estaba en un lugar muy seguro en su casa, y ni tan siquiera sus padres sabían dónde la escondía: "Creo que el ladrón se encontró con ella. Lo abrió absolutamente todo. Dinero, no encontró. La caja y las gomas que la sujetaban las dejó por ahí tiradas en el patio", relató con desesperación y con la esperanza de recuperar su preciado tesoro.