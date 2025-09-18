Esta es Laura Villars, la piloto de 28 años que aspira a convertirse en la primera mujer que preside la FIA

La piloto suiza de 28 años Laura Villars anunció oficialmente este jueves su candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), lo que le convierte en la primera mujer en la historia a unirse a la carrera por la directiva.

"Primera mujer a luchar por la Presidencia de la FIA", es la nueva descripción de Villars en su cuenta oficial de Instagram.

La corredora de la categoría JS P4 de las Ligier European Series con el equipo español Virage, que hizo pública su candidatura mediante un comunicado de prensa, buscará destronar al actual presidente, el saudí Mohammed Ben Sulayen, quien ocupa el cargo desde 2021 y quien, a su vez, oficializó su candidatura para un segundo mandato al frente del órgano de gobierno del automovilismo mundial.

"La FIA debe volver a ser la federación de clubes y licenciatarios. Mi ambición es una gobernanza más democrática, transparente, responsable y abierta a las mujeres y a las nuevas generaciones. Creo firmemente que el automovilismo necesita diversidad e innovación para seguir inspirado a las generaciones más jóvenes de todo el mundo", apuntó Villars en el documento.

La suiza, que fue quinta en la general en su primera temporada en la Ultimate Cup Series F3R en 2023, pretende "empoderar a los clubes a través de consultas regulares y gobernanza participativa, fortalecer la transparencia en las finanzas, mejorar el programa Mujeres en el Deporte Motor" entre otros, según detalla su agenda.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 12 de diciembre durante la Asamblea General en Tashkent (Uzbekistán). El excomisario de la FIA, Tim Mayer, presentó también su candidatura.