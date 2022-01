Las primeras palabras de Nadal tras levantar su 21º Grand Slam: "Hace un mes no sabía si iba a volver a jugar"

El tenista español Rafa Nadal ha reconocido que la final del Abierto de Australia ante el ruso Daniil Medvedev (2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5) ha sido "uno de los partidos más emocionantes" de su carrera, y se ha mostrado emocionado por alzar su 'Grand Slam' número 21, sobre todo porque hace solo mes y medio no sabía si iba "a poder volver a jugar al tenis de nuevo".

"Es simplemente increíble. Hace un mes y medio, no sabía si iba a poder volver al circuito o a jugar al tenis de nuevo. Y hoy estoy aquí, con este trofeo, y no sabéis cuánto he luchado para estar aquí", señaló en la ceremonia de entrega de trofeos en la Rod Laver Arena.

Además, el balear confesó que este ha sido uno de sus momentos cumbre en el circuito. "Ha sido uno de los partidos más emocionantes de mi carrera deportiva", afirmó. "El gran apoyo que recibí durante estas tres semanas permanecerá en mi corazón para el resto de mi vida", agradeció al público australiano.

"Una vez más, diré que este puede ser mi último Abierto de Australia, pero ahora tengo energía para seguir adelante. Realmente no puedo explicar los sentimientos que tengo en este momento, pero voy a seguir dándolo todo para volver el próximo año", manifestó.

El de Manacor también tuvo palabras de admiración para el finalista. "Sé que es un momento difícil, Daniil, eres un campeón increíble. He estado en esa posición un par de veces en este torneo, he tenido oportunidades de llevarme el trofeo, pero no tengo ninguna duda que de vas a tener este trofeo", apuntó. "Fue uno de los partidos más emocionantes de mi carrera y compartir pista contigo es un honor", continuó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, agradeció el apoyo y cariño de su equipo técnico y de su familia. "No puedo agradecer lo suficiente su apoyo. Parte de la familia y del equipo no están aquí. Sabéis lo duro que ha sido el último año y medio y en los momentos bajos habéis estado ahí en todo momento para apoyarme. Sin vosotros nada de esto sería posible, muchas gracias por todo", finalizó.