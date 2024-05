Las polémicas de Figueroa Vázquez con el Getafe: Contradicciones y un mal dominio del inglés

José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró este sábado muy enfadado con el árbitro Jorge Figueroa Vázquez y desveló que tras el choque ante el Alavés dijo que estaba "hasta los huevos" de aguantar al conjunto azulón. El técnico del conjunto azulón, en declaraciones a DAZN, narró una situación que vivió después de un choque que su equipo perdió 1-0 y desveló las palabras que escuchó del colegiado una vez terminado el duelo.

"El árbitro ha dado un portazo al finalizar el partido y ha dicho: 'Estoy hasta los huevos de aguantar a este equipo'. Imaginad si eso lo hubiera dicho cualquier jugador o cualquier técnico. Habría sido sancionado. Ahora no hay sanción para los colegiados. Es lo que no podemos entender. Entonces dice que 'estoy hasta los huevos de este equipo' y siempre nos ocurre con este árbitro, no nos ocurre con mingún otro", señaló.

Y denunció insultos a Mason Greenwood: "Ha habido un detalle muy importante que han cantado 'Greenwood muérete' y el protocolo dice, porque lo he leído, que cuando ocurra una segunda vez hay que parar el partido y jugadores a vestuarios. No se ha hecho". "Entonces, creo que los árbitros tenían que haberlo hecho. Si son los primeros que no cumplen con el protocolo no vamos a acabar nunca con los insultos y con el racismo que tanto enoja a todos", expresó el técnico.





También se quejó por una dura entrada de Benavídez sobre Luis Milla que no mereció una tarjeta roja y que provocó la sustitución del centrocampista del Getafe minutos después, justo antes del final de la primera parte: "Lo habéis visto todos. Seguro que si hubiese sido a la inversa, al contrario, nos habría expulsado. No entiendo al VAR, que está para ese tipo de jugadas. Me comentaba Milla que el árbitro le había dicho que le había rozado. Bueno, pues... ¿Qué esperamos, que le parta la tibia o el peroné? Entonces sí, le sacamos la roja. El reglamento está claro, intentar o dar una patada. Es una agresión clara, el VAR está para eso, para ayudar en este tipo de jugadas y hoy no ha ayudado", concluyó.

Más líos de Figueroa Vázquez con el Getafe

Todo empezó el 2 de enero en el primer partido del año 2024 un Getafe-Rayo Vallecano. Ese día expulsó a tres jugadores azulones (Latasa, Greenwood y Damián Suárez). Tras la doble amarilla a Latasa en el minuto 40, en el inicio de la segunda parte expulsó a Greenwood por protestar. En una acción en la que el inglés fue agarrado y recibió varias faltas, Figueroa Vázquez tardó en pitar lo que motivó la queja del inglés que dijo "One, two, three, four, fuck", el colegiado entendió "fuck you", otra cosa, y pensó que le había insultado por lo que le mostró la tarjeta roja ante las protestas del futbolista, que no entendía nada, y de sus compañeros. Greenwood llegó a ser sancionado con tres partidos, que finalmente le fueron retirados tras demostrarse que en ningún momento había dicho lo que Figueroa Vázquez había escrito en el acta.

Figueroa Vázquez expulsa a Greenwood en el Getafe-Rayo de la primera vuelta. EFE.





El Comité de Disciplina explicó, a través de una comunicación oficial, que acepta balas pruebas aportadas por el Getafe en las que, a través de un vídeo y del informe de una traductora jurada, se demostraba que Greenwood no dijo "fuck you", sino "One, two, three, four, fuck" (uno, dos, tres, cuatro, joder)