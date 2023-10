Las mentiras de Boateng para jugar: Ni Messi es el mejor del mundo, ni tampoco es del Barça

Kevin Prince-Boateng, exjugador del Barcelona y de Las Palmas entre otros equipos, se ha pasado durante las últimas horas por el podcast de Rio Ferdinand que se llama VIBE with FIVE y durante la charla, Boateng ha dejado unas llamativas declaraciones sobre su etapa en el club blaugrana:

"Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí", reconoce Boateng y además confiesa que "fue una de las mentiras más grandes de mi vida".

Y su explicación sobre esa "mentira" no se quedó ahí y se sinceró de la siguiente manera: "Normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona".

El exjugador del Barcelona pide perdón a los aficionados culés, "pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría".

Messi y Boateng se saludan en un encuentro de ChampionsCordon Press

De su etapa en Can Barça, Boatean recuerda que "Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario", sí que apunta una situación en la que "hablamos una vez en las duchas y me preguntó si era difícil marcar goles en Italia, porque Ronaldo estaba allí en ese momento. Demostró la rivalidad que tenía. Le dije que era más difícil con Ronaldo allí y que tardaba tres años en marcar en cada partido. La gente olvida con demasiada facilidad lo que hizo allí".

Boateng, en España

Boateng aterrizó el 21 de enero de 2019 en el Barcelona. Llegó en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra de 8 millones de euros. El delantero se convirtió así en el primer jugador ghanés en jugar en el club culé. Finalmente abandonó el equipo blaugrana el 30 de junio de ese mismo año.

Kevin Prince Boateng, en su etapa en Las PalmasCordon Press

Antes de jugar en el Camp Nou, Boateng firmó el 1 de agosto de 2016, como agente libre, por la U. D. Las Palmas. El conjunto grancanario le hizo un contrato por un año, con una cláusula de renovación por otro año más siempre y cuando las partes llegaran a un acuerdo.

Finalmente el contrato se amplió el 17 de mayo de 2017 hasta 2020, sin embargo, el 16 de agosto de 2017 rescindió su contrato por "motivos personales de carácter irreversibles"

El ghanés debutó en la Liga en la primera jornada ante el Valencia C. F., donde se estrenó como goleador en Mestalla y entró en el club de jugadores que han marcado en las 4 grandes ligas de Europa.